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Губернатор лично подписал 1 775 открыток для ветеранов Приморья

05 Мая 2016, 14:53 | Приморье

Каждый участник Великой Отечественной войны, проживающий в Приморском крае, в преддверии Дня Победы получит именное поздравление от Губернатора Владимира Миклушевского. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

По мнению главы региона, недопустимо использовать факсимиле при подписи открыток для ветеранов Великой Отечественной войны.

«Я лично подписываю их каждый год. Для меня это дань уважения к заслуженным людям», – подчеркнул Владимир Миклушевский.

Как сообщили в департаменте труда и социального развития, открытки и ценные подарки уже начали вручать участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. Всего подготовлено 1 775 подарков.

«Социальные работники уже начали поздравлять ветеранов и разносить подарки. Уникальный брендированный фотоальбом, дизайн которого разработан специально к памятной дате – 71-летию Победы в Великой Отечественной войне, и поздравительную открытку от имени Губернатора получит на дом каждый ветеран. С каждым участником войны работаем индивидуально – договариваемся по телефону о встрече, приезжаем на дом и лично вручаем памятные сувениры», – сообщили в ведомстве.

Отметим, подарки уже направлены даже в самые отдаленные территории края.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: миклушевский  губернатор  день победы 



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Комментарии

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ12:03, 06.05.2016#

    Как народ определит это? Экспертизу будет заказывать. Неприкрытый пиар!

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј12:31, 06.05.2016#

    Упырь, верни городу скорую помощь или уходи в отставку !!!

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј12:35, 06.05.2016#

    Подпиши лично заявление на увольнение, развалил весь Край, воров везде поставил , самый поганый губернатор за всю историю Приморского края, везде разруха, мосты падают , вице губ миллиарды воруют и в сизо сидят , ректор двфу под арестом, Эй ты кто такой давай вали отсюда уже!!!

  • Псевдоним12:48, 06.05.2016#

    Зачем такой ерундой засорять эфир

  • Псевдоним12:49, 06.05.2016#

    в очко пусть себе их засунет теперь.

  • Псевдонимн13:02, 06.05.2016#

    Идиотизм. . . . Развод на лоха

  • player7613:13, 06.05.2016#

    Миклушевский уйди в отставку!Коррупция на лицо, три человека. У людей работы нет. Все рушится, дороги убитые.

  • Псевдоним13:49, 06.05.2016#

    ранее к 9 мая ВОВ к пенсии денежку давали, а сейчас открытку, неужели у губернатора нет чего ценней для ВОВ чем открытки, ВОВ и так мало

  • Zade11:22, 07.05.2016#

    А если бы губернатор собственноручно не подписал, то все бросились его хулить за это: "не смог время найти на то, чтобы подписать ветеранам письма!"

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