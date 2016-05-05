Губернатор лично подписал 1 775 открыток для ветеранов Приморья

Каждый участник Великой Отечественной войны, проживающий в Приморском крае, в преддверии Дня Победы получит именное поздравление от Губернатора Владимира Миклушевского. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

По мнению главы региона, недопустимо использовать факсимиле при подписи открыток для ветеранов Великой Отечественной войны.

«Я лично подписываю их каждый год. Для меня это дань уважения к заслуженным людям», – подчеркнул Владимир Миклушевский.

Как сообщили в департаменте труда и социального развития, открытки и ценные подарки уже начали вручать участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. Всего подготовлено 1 775 подарков.

«Социальные работники уже начали поздравлять ветеранов и разносить подарки. Уникальный брендированный фотоальбом, дизайн которого разработан специально к памятной дате – 71-летию Победы в Великой Отечественной войне, и поздравительную открытку от имени Губернатора получит на дом каждый ветеран. С каждым участником войны работаем индивидуально – договариваемся по телефону о встрече, приезжаем на дом и лично вручаем памятные сувениры», – сообщили в ведомстве.

Отметим, подарки уже направлены даже в самые отдаленные территории края.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.