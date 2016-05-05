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Письма горожан - пульс жизни Владивостока
Число повторных обращений горожан снижается год от года
За шесть минувших лет число повторных обращений граждан в администрацию Владивостока снизилось в 77 раз. В 2015 году таких писем пришло всего 23. Это показатель того, что граждане оперативно получают необходимые и понятные им ответы и решения по интересующим вопросам. Об этом в ходе брифинга сообщила начальник городского управления по работе с обращениями граждан Анна НЕТАЙ, пишет Деловая газета «Золотой Рог».
- Обращения граждан в администрацию Владивостока, - отметила Анна Нетай, - это своеобразный пульс жизни города. Они помогают нам определить проблемные точки работы городской инфраструктуры и по возможности принимать практические меры по их устранению.
Так, за 2015 год в администрацию города поступило 24 479 обращений граждан (в 2014 г. - 23 177), в которых было поставлено 28 964 вопроса (в 2014 г. - 26 455). Больше половины из них рассмотрено с положительным итогом. Нарушений сроков ответа не было.
Радикальное снижение количества повторных обращений наглядно указывает на эффективность и качество работы администрации города в этом направлении. Этому способствует тщательный повседневный контроль практического исполнения заявлений, предложений и жалоб граждан сотрудниками администрации Владивостока.
По тематике обращений граждан в администрацию Владивостока лидирует «Благоустройство города. Обустройство придомовых территорий» - тротуары, лестницы, «ливневки», подпорные стены, перила, озеленение, обрезка деревьев. На втором и третьем местах: «Улучшение жилищных условий, предоставление жилого помещения по договору социального найма» и «Содержание общедомового имущества» - канализация, вентиляция, кровля, ограждающие конструкции, инженерное оборудование, места общего пользования, придомовая территория, детские площадки.
Беспокоят жителей Владивостока также вопросы эксплуатации и сохранности автомобильных дорог города, борьба с антисанитарией и уборка мусора, безопасность дорожного движения (дорожные знаки, «лежачие полицейские», светофорные объекты, нанесение дорожной разметки).
При этом наблюдается стабильное уменьшение количества обращений по следующим еще недавно проблемным вопросам: получение мест в муниципальных детских садах, транспортное обслуживание населения, неудовлетворенность работой управляющих организаций, ТСЖ и иных форм управления жилыми домами.
В качестве положительных примеров решений поставленных гражданами в их обращениях проблем Анна Нетай привела открытие сквера на улице Овчинникова на месте проблемной стройки, организацию свободного доступа горожан на набережную ДВФУ на Русском острове и ее санитарное содержание, благоустройство территории на улице Фастовской, восстановление автобусного маршрута №99 («Сельская – железнодорожный вокзал»), работу по освещению ряда городских территорий, снос многих незаконных строений.
В ходе брифинга обсуждались вопросы деятельности МФЦ, строительства и содержания муниципального жилья, парковки автотранспорта, перепланировки помещений и другие направления, содержащиеся в обращениях граждан в администрацию Владивостока.
Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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