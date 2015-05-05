В Приморье стартует полуфинал чемпионата "Будущее зависит от тебя"

6 мая в Уссурийске (Приморский край) стартуют игры полуфинала открытого чемпионата России по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя», сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу ОАО «МегаФон».

Организаторами этого этапа соревнований стали компания «МегаФон», Министерство спорта Российской Федерации, Министерство образования Российской Федерации, Благотворительный фонд поддержки детских домов «Футбол-Детям» и Российский Футбольный союз. 17 команд из Восточной Сибири и с Дальнего Востока поборются за путевку на финальные игры чемпионата, которые пройдут в Сочи.

Открытый Чемпионат России по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя» проходит на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири с 2009 года. На сегодняшний день это единственный всероссийский турнир для детей, находящихся на попечении государства. В 2013 году география чемпионата расширилась: в турнире приняли участие дети со всего Дальнего Востока и Восточной Сибири. В этом году в отборочных матчах сразились 94 команды – более 750 детей из Амурской, Иркутской, Сахалинской, Магаданской и Еврейской автономной областей, Республики Бурятия и Республики Саха (Якутия), Забайкальского, Приморского и Хабаровского краев. 6-7 мая на поле уссурийского спорткомплекса «Локомотив» лучшие из них разыграют главный приз – путевку на финальные игры, которые в конце мая пройдут в городе Сочи.

«Проведение турнира «Будущее зависит от тебя уже стало доброй традицией, - говорит директор по связям с общественностью Дальневосточного филиала компании «МегаФон» Антонина Пронина. - Эти игры с самого начала года ждут воспитанники детских домов, наставники ребят, педагоги. За время проведения соревнований на Дальнем Востоке в них приняли участие тысячи детей из детских домов и школ-интернатов. Соревнования дали им возможность поверить в себя, научили достойно переживать поражения и достигать поставленной цели. Я надеюсь, что эти навыки помогут ребятам добиться больших успехов не только в спорте, но и в жизни. В этом году в полуфинале примут участие 17 команд. Уверена, что всем мальчишкам и девчонкам он подарит новые впечатления и знакомства, всплеск эмоций и, независимо от результатов игр, запомнится как большой спортивный праздник».

Для победителей финальных игр «МегаФон» традиционно организует посещение ведущих зарубежных футбольных клубов. Призеры игр 2015 года поедут в гости к футбольному клубу «Арсенал», побывают на игре легендарного английского клуба и получат мастер-класс от главного тренера Арсена Венгера.

Досье "Золотого Рога": ОАО «МегаФон» - один из ведущих российских операторов связи; Компания работает во всех сегментах телекоммуникационного рынка России. Компания и ее дочерние предприятия располагают всеми необходимыми лицензиями и работают во всех регионах России, а также в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан. Лицензионная территория Дальневосточного филиала ОАО «МегаФон» (сеть «МегаФон» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири) занимает более 45% территории Российской Федерации (общей площадью более 8 миллионов квадратных километров). Это 9 субъектов Дальневосточного Федерального округа и 3 субъекта Сибирского Федерального округа: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский, Приморский, Камчатский, Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Магаданская, Сахалинская, Еврейская автономная области, Чукотский автономный округ. Количество абонентов «МегаФона» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири составляет более 4,8 млн.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.