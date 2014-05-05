В Приморье АНО "Благое дело" и "Изумрудная долина" начали новый проект для детей и взрослых с ограничениями здоровья

На майских праздниках дружный многочисленный коллектив Автономной некоммерческой организации содействия реабилитации и социальной адаптации инвалидов «Благое дело» побывал в ландшафтно-историческом парке "Изумрудная долина" на большом празднике и рыцарских поединках.

В увлекательное путешествие дети с ограничениями здоровья поехали вместе с родителями и волонтерами. Это стало возможным благодаря новому проекту АНО «Благое дело» по поддержке семей, воспитывающих детей с ментальной инвалидностью, а также по развитию доступной артсреды для людей с ограничениями здоровья.





"Начинать мы решили именно с «Изумрудной долины», т.к. имеем давние партнерские отношения с директором ландшафтно-исторического парка Сергеем Вакуленко. Мы понимаем друг друга, и зачастую он сам предлагает провести те или иные мероприятия, чтобы пригласить на них взрослых и детей с ограничениями здоровья, которые занимаются в наших студиях, - рассказал ZRPRESS.Ru Геннадий Антропов, руководитель Автономной некоммерческой организации содействия реабилитации и социальной адаптации инвалидов «Благое дело». - Мне везет на небезразличных людей, а Сергей Вакуленко сделал из «Изумрудной долины» прежде всего, культурно-образовательный социальный проект, оазис для здорового семейного отдыха".









Досье ZRPRESS: Ландшафтно-исторический парк «Изумрудная долина» вошел в число брендовых мест Приморья, предложенных участниками экспертного совета по туризму при администрации края. Он находится на территории Уссурийского городского округа и занимает площадь 50 гектаров. Парк «Изумрудная Долина» не только предоставляет возможность отдохнуть, но, и позволяет проводить обучающие программы для детей и взрослых. На территории проводятся экскурсии, выставки, фотосессии, концерты и красочные фестивали. Недалеко от парка находятся древние исторические памятники: Чжурчженьский (12-13 век н.э.) и Мохэский (3-4 век н.э.), где археологи регулярно проводят раскопки. Парк включает несколько зон. В ландшафтной части парка уже сейчас можно увидеть озеро лотосов, рыбное озеро, птичье озеро. Расширена зона лесных дорожек для пеших и велосипедных прогулок, организованы детские площадки для подвижных игр и зоны для экстремальных видов спорта. В этой же зоне располагается мифологический лес – комплекс фигур героев русских народных сказок и мифов и персонажей древнерусского дохристианского пантеона. В перспективе – создание исторической зоны, где будут располагаться уникальные экспозиции культуры и быта древних народов как Приморья, так и всей России.

В преддверии летнего сезона в "Благом деле" при поддержке "Изумрудной долины" решили проводить мероприятия для людей с ограничениями здоровья, с организацией мастер-классов и приглашением аниматоров. Подобные выезды запланированы на 31 мая в канун Дня защиты детей, на фестиваль "Великая Русь", "День лотоса" и этно-фестиваль "Восточные лета". В этих мероприятия "Благое дело" участвует непосредственно.





"В итоге, думаю, выездов для семей, воспитывающих детей и молодежь с ментальной инвалидностью, будет гораздо больше. Я очень хорошо знаком с этой проблемой, и знаю, как сложно родителям организовать для таких детей отдых. Конечно, хотелось бы делать этот проект более масштабным, но пока делаем то, что получается осилить совместно с неравнодушными людьми. А пока прошла первая поездка, я, честно говоря, волновался, но оказалось, что для наших детей, отличающихся от других, в "Изумрудной долине" все доступно, и ограничений никаких нет. Мы погуляли на природе, посмотрели рыцарские поединки, поучаствовали в старинных играх и забавах. Поездка получилась хорошей, всем понравилось, и это вдохновляет. Особая благодарность за помощь в реализации мероприятия Евгению Зотову, координатору Приморского регионального отделения Либерально-демократической партии России, и генеральному директору "Гавань-турцентр" Наталье Калачинской", - делится впечатлениями и благодарностями Геннадий Антропов.

К сожалению подобной доступной площадки во Владивостоке нет, а дорога в Уссурийск в "Изумрудную долину" требует дополнительных затрат на транспорт, и перенести ее детям с ограничениями здоровья непросто. Ранее "Благое дело" проводило подобные мероприятия в рамках проекта "Анатомия творчества" в выставочном комплексе музея им. Арсеньева на ул. Петра Великого, 6. Сейчас такой площадки нет. Остается надеяться, что городские власти помогут найти место для "Анатомии творчества" в пределах Владивостока. Ведь этот проект под открытым небом был интересен не только детям и взрослым, которым помогает "Благое дело", но и всем горожанам, а также туристам, приезжающим во Владивосток.

Досье ZRPRESS: Автономная некоммерческая организация содействия реабилитации и социальной адаптации инвалидов «Благое дело» была зарегистрирована во Владивостоке 25 марта 2008 года. Это социальный добровольческий проект, все работы участники проекта проводят на безвозмездной основе. Проект объединяет команду специалистов (керамистов, художников и дизайнеров), которые занимаются разработкой программ для развития творческих способностей людей с ограниченными возможностями. Приоритетным направлением является социально-психологическая адаптация инвалидов по зрению, детей и взрослых с отставанием развитии, поддержка семей, воспитывающих детей с отклонениями в психике.

Елена ПАВЛЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток. Фото предоставлено АНО "Благое дело".