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В Приморье стартовало голосование за имя крестнику губернатора
1 мая в Приморском крае стартовало голосование за лучшее имя леопарду – крестнику Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского.
Глава региона приглашает всех приморцев зайти на его сайт и выбрать имя для молодого самца дальневосточного леопарда, которым тот будет называться во всех научных документах.
«Дальневосточный леопард – уникальное животное, которое обитает только у нас в Приморье. И мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить этого замечательного хищника и восстановить его численность. Акция «Крестный леопарда» - это хороший способ больше узнать о редкой кошке. Поэтому, когда меня попросили придумать имя леопарду, я предложил, чтобы все жители края подключились к этой акции. Я вместе со своей семьей тоже сделаю свой выбор», - заявил Губернатор.
Письма с предложением имени краснокнижному хищнику поступали в адрес администрации Приморья в течение месяца. Вариантов имен было более 100. Специальная комиссия отобрала 10 из них. Теперь настало время выбрать лучшее.
Отметим, в рамках акции «Крестный леопарда» все пятнистые хищники края получат имя. Каждого из названных леопардов можно будет увидеть в уникальном атласе об этих кошках.
Напомним, глава региона получил письмо от руководства нацпарка «Земля леопарда» с предложением дать имя одной из краснокнижных кошек. Губернатор решил, что право выбора имени дальневосточному леопарду принадлежит всем приморцам.
«На сайтах администрации Приморского края и национального парка "Земля леопарда" мы опубликуем его фотографии с предложением выбрать имя этому замечательному зверю, который, кстати, мальчик», - отметил Владимир Миклушевский.
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