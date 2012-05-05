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В Приморском крае судьба бомбоубежищ решается в судах

05 Мая 2012, 15:52 | Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 5 мая, ZRPRESS. Приморским УФАС России была проведена плановая проверка деятельности Территориального управления Росимущества по Приморскому краю (далее – Управление) на предмет соблюдения им антимонопольного законодательства при передаче государственного имущества в пользование коммерческим организациям.

В результате проверки было выявлено, что между Управлением и рядом организаций были заключены договоры, в соответствии с которыми, коммерческим структурам без проведения торгов были переданы в безвозмездное пользование объекты гражданской обороны (бомбоубежища), расположенные на территории Приморского края, сообщает пресс-служба Управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю России.

Учитывая, что передача государственного имущества без торгов является нарушением ч.1 статьи 17.1 Федерального закона "О защите конкуренции", антимонопольным органом в отношении Управления был возбужден ряд дел, результатом которых явилась выдача предписаний о возврате в казну неправомерно переданных помещений.

Не согласившись с вынесенными решениями и выданными предписаниями, посчитав, что они не соответствуют действующему законодательству, Управление обратилось в Арбитражный суд Приморского края. Суд в удовлетворении исков Росимущества отказал и подтвердил законность актов, вынесенных антимонопольным органом.

Росимущество обжаловало указанные судебные решения в суде вышестоящей инстанции. 4 мая, рассмотрев очередные апелляционные жалобы Управления, Пятый арбитражный апелляционный суд отказал в их удовлетворении.

«Принятие судебного акта судом апелляционной инстанции устраняет последнее препятствие для возврата государственного имущества. Полагаем, что последующая его передача на конкурентной основе позволит выручить дополнительные средства в бюджет, а также использовать его более эффективно», - прокомментировал заместитель руководителя Приморского УФАС России Виктор Трякин.

Автор: Пресс-служба Приморского УФАС России
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