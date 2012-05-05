Ветераны смогут поздравить друг друга с Днем победы по телефону бесплатно

ВЛАДИВОСТОК, 5 мая, ZRPRESS. «Ростелеком» 7, 8 и 9 мая (с 00.00 местного времени 7 мая по 23.59 часов местного времени 9 мая) предоставит возможность участникам Великой Отечественной войны, а также приравненным к ним жителям России совершить бесплатные внутризоновые звонки общей продолжительностью до 60-ти минут.

Бесплатно можно будет позвонить также в страны СНГ, Балтии, Грузию, Абхазию и Южную Осетию (общая продолжительность разговоров до 60-ти минут).

В эти же дни ветераны и инвалиды Великой Отечественной Войны могут бесплатно отправить телеграммы в страны СНГ и Балтии, сообщает отдел по связям со СМИ ОАО "Ростелеком" Приморский филиал.

Для совершения бесплатных звонков и отправки телеграмм с домашних телефонов участники Великой Отечественной войны, а также приравненные к ним жители России, должны быть зарегистрированы по адресу установки телефона.

Для совершения бесплатных звонков и отправки телеграмм из переговорных пунктов достаточно предъявлять соответствующее Удостоверение.

Досье: Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком». ОАО «Ростелеком» – национальная телекоммуникационная компания России – является крупнейшей российской компанией отрасли. Основным акционером ОАО «Ростелеком» является государство, которое через ОАО «Связьинвест», Росимущество и Внешэкономбанк контролирует более 53% обыкновенных акций компании.