Приморским морякам хронически не платят

ВЛАДИВОСТОК, 5 мая, ZRPRESS. 4 мая во Владивостоке состоялась встреча руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России Алексея Устинова с моряками из Приморья.

В ходе встречи приняты заявления членов экипажа теплохода «Святой Георгий» (судовладелец-ООО «Жемчужина») о невыплате им заработной платы с ноября прошлого года по настоящий момент, сообщает Наталья Салкина, официальный представитель Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР.

Также в ходе встречи получено заявление от бывшего помощника капитана теплохода Citeсa (флаг – Камбоджа), сообщившего о невыплате ему заработной платы с осени 2011 года.

Кроме того, к руководителю следственного управления обратился бывший член экипажа сухогруза SS Ross (флаг - Тувалу). Моряк сообщил о рабских условиях труда во время рейса в Персидском заливе летом и осенью 2011 года.

По всем указанным фактам следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте начато проведение процессуальных проверок для принятия решения о наличии признаков преступлений, предусмотренных ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы) и ст. 127.2 УК РФ (использование рабского труда).

"Золотой Рог".