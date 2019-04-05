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Великий эколог и океанограф Кусто лично бил дельфинов гарпунами
Визит в Приморье Жан-Мишеля Кусто может иметь коммерческие интересы
По неофициальной информации, сын знаменитого исследователя, прорабатывает возможность снять в Приморье документальный фильм про косаток и белух, для последующей его продажи его на западные телеканалы. Видимо, лавры его отца не дают ему покоя, при этом он сам признавал, что телевизионные фильмы его отца, в создании которых он принимал участие, были основаны на мучении животных.
Жан-Мишель Кусто в своей книги признал, что его отец Жак-Ив Кусто плохо обращался с обитателями морских глубин и даже убил несколько млекопитающих во время съемок своих документальных фильмов. Такое признание содержится в книге «Мой отец: командор Архипелага». Как отмечает британская газета The Independent, Жан-Мишель, который является сыном командора от первого брака, участвовал в съемках многих документальных фильмов своего отца. В своей книге он призывает со снисхождением отнестись к негуманным поступкам своего отца. "В 60-70-е годы прошлого века убийство морских млекопитающих во время создания документальных фильмов было обычной практикой", - говорит он.
Таким образом, сын командора впервые публично признал достоверность утверждений, содержащихся в изданной ранее книге французского писателя Бернара Виоле. Писатель утверждал, что многие сцены в ранних документальных фильмах Кусто, которые выдавались за снятые "вживую", на самом деле были сняты с использованием нескольких дублей, где плененные морские млекопитающие подвергались жестокому обращению и нередко умирали.
По рассказам Авенира Томилина (это член команды Кусто), в Атлантике Жак-Ив проводил опыт: загарпунил дельфина – так, чтобы тот, истекая кровью, уже не мог избавиться от вонзенного в него гарпуна. Плавая поблизости, Кусто наблюдал за тем, как поступят с раненым зверем акулы. Он хотел узнать, набросятся ли они на него сразу или же будут ждать, пока тот, обессиленный, наконец, умрет. Акулы ждали; потом растерзали жертву. Эксперимент удался.
Газета «Франкфуртер Альгемайне-Магацин» писала, что, побывав в американских дельфинариях, Кусто решил обзавестись собственной афалиной – для опытов. Капитан на несколько дней отправился со своей командой в море. Поймать дельфина оказалось непросто. Поначалу Кусто использовал лассо и клещи. Затем – гарпуны. Раненные животные сопротивлялись, усугубляя рану и умирая. Тогда французы принялись стрелять по ним шприцами. Инъекции чаще всего приводили к полному параличу; приходилось искать следующую афалину.
Также недавно были опубликованы воспоминания одного из водолазов Кусто – Вольфганга Ауэра. Он рассказал о том, как команда Кусто натравливала друг на друга акул; как для удобства маркировала изучаемых животных гарпунами; как изранила, а затем отдала хищникам китового детеныша.
Бернард Виолет, биограф Кусто, писал, что для очередного фильма французы вылавливала нужную им особь, а затем, в надежде на лучший кадр, заставляли ее вновь и вновь повторять одни и те же движения. Истощенные, израненные или просто напуганные животные не всегда доживали до конца съемок. Указанные примеры, к сожалению, – не единственные…
Сын Кусто, Жан-Мишель оправдывал своего отца тем, что подобная жестокость была обычной для всех, кто в те года снимал фильмы о дикой природе. Действительно, другие ученые соглашались и на большую жестокость. Для науки они убивали дельфинов-вожаков, чтобы потом наблюдать за стаей. Стаи распадались. Их члены нередко гибли.
О своем отношении к пыткам, которые проводил его отец и наставник, сын Кусто редко высказывал негативное отношение. Зато активно использует в комменческих целях свой визит в Россию, однако на пресс конференции в Минприроды даже не прояснил, каким экспертом он является. Отделался общими словами. «В эпоху революции в коммуникациях люди на всей планете связаны друг с другом, могут помогать друг другу. Я приехал для этого. С детства связан с океаном, до сих пор погружаюсь с аквалангом и рад, что меня пригласили, и я смогу поучаствовать в работе экспертов», - сказал Ж. Кусто.
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