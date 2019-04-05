В Приморье начал работу Общественный совет по земельным вопросам

Совет призван разработать предложения, которые помогут сделать процедуру предоставления земельных участков максимально прозрачной

Первое заседание Общественного совета, созданного при департаменте земельных и имущественных отношений, состоялось в администрации Приморского края. Задачи совета – вовлечь общественность в совершенствование регионального законодательства, а также разработать предложения, которые помогут сделать процедуру предоставления земельных участков максимально прозрачной и понятной для жителей края, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.

К членам совета, в состав которого вошли 11 человек – представители краевых общественных объединений, юристы, представители бизнес-сообщества – обратился врио вице-губернатора Константин Богданенко. Он призвал их обеспечить общественный контроль процедуры передачи полномочий по распоряжению земельными участками администрации Владивостока, которые городские власти должны принять уже 1 мая, а также предложил включиться в разработку типовых регламентов, регулирующих порядок предоставления услуг в сфере земельных отношений во всех муниципалитетах Приморья.

«Наша общая задача – сделать так, чтобы порядок предоставления земельных участков, находящихся как в краевой собственности, так и в собственности муниципалитетов, был одинаковым на территории всего Приморья. И, конечно, во всех населенных пунктах и районах должны быть определены единые требования к пакету документов, а также четкие и короткие сроки рассмотрения заявлений. Недопустимо, когда люди не получают ответ месяцами», – подчеркнул Константин Богданенко.

Он также пожелал членам совета плодотворной работы и выразил надежду, что их предложения и рекомендации позволят принимать оптимальные решения в сфере земельных и имущественных отношений, учитывая интересы жителей края, бизнеса, от которого зависит рост экономики, а также государственных задач по развитию региона.

В ходе первого заседания участники обсудили ряд организационных вопросов, а также выбрали председателя и секретаря. В результате общественный совет возглавил Андрей Глазков – директор ООО «Центр медицинского комплектования», его кандидатуру члены совета поддержали большинством голосов. Секретарем совета стала Наталья Линевич – директор Ассоциации саморегулируемой организации «Альянс строителей Приморья».

«Задача совета – предлагать конкретные решения, соответствующие законодательству, а уже задача властей – их внедрять и пользоваться ими. Благодаря такому конструктивному сотрудничеству мы шаг за шагом будем решать проблемы и улучшать те процессы, которые сегодня есть в сфере земельных и имущественных отношений», – рассказал председатель Общественного совета при департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края Андрей Глазков.

Президент Дальневосточной Межрегиональной общественной организации инвалидов «Ковчег» Артем Моисеенко, также вошедший в состав совета, отметил, что члены совета – это представители больших групп населения Приморского края, лидеры общественных объединений.

«Они хорошо знают проблемы, которые волнуют людей, могут вынести на рассмотрение совета эти вопросы, и совместно мы сможем найти им решение. Таким образом, совет будет представлять интересы всего нашего общества», – добавил он.

В ближайшее время члены совета коллегиально сформируют план работы на 2019 год.

Фото – Роман Павловский