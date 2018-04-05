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В Приморье в пасхальный кулич добавили шоколад с разрешения владыки

05 Апреля 2018, 13:47 | Приморье

В праздничную коллекцию вошло 29 наименований куличей, включая фирменный "Дивеевский"

Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин посетил производственные цехи компании «Владхлеб», где совершил чин освящения готовой пасхальной продукции и оборудования предприятия.

Владыка Вениамин совершил обряд освящения перед иконой Божией Матери «Спорительница хлебов». Церемонию сопровождали церковные песнопения и молитвы, которыми священнослужители благословили всех присутствующих. Во время совершения обряда на предприятии кипела работа — мастера замешивали тесто, раскладывали его по формам, украшали готовые куличи художественной росписью.


 

— Пасха Христова — это великая радость. В церкви его называют праздником праздников и торжеством торжеств. Он дарит людям радость жизни. До пришествия в мир Христа Спасителя у человечества была лишь надежда. Мы должны уподобляться Богу — любить, быть добрыми и не таить ни на кого обиды, — сказал митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин.

Для компании «Владхлеб» Пасха является одним из самых трепетных праздников с множеством тщательно оберегаемых традиций. Каждый год несколько сотрудников отправляются в Серафимо-Дивеевский женский монастырь за благословлением и святой водой. Церемонию освящения пасхальной продукции компании «Владхлеб» с нетерпением ждут многие жители Владивостока и Приморского края.

— Для нас это не формальность, а возможность отдать дань традициям предыдущих поколений. Церемонию освящения на предприятии мы проводим уже 21 год подряд. За это время многое изменилось, но тут мы остаёмся верны себе и каждый раз, накануне Пасхи, приглашаем священнослужителей для совершения светлого обряда, — рассказал генеральный директор АО «Владхлеб» Дмитрий Шинкаренко.

В компании стремятся, чтобы каждый мог приобщиться к Светлой Пасхе, а потому уделяют особое внимание ассортименту пасхальной продукции — разрабатывают новые вкусы и совершенствуют прежние позиции с учётом последних тенденций в кондитерском деле.

— Мы начинаем готовиться к Светлой Пасхе за полгода до праздника. Работаем над рецептами, отбираем самые качественные ингредиенты. Ежегодно на предприятии выпускается около 200 000 единиц пасхальной продукции. Требуется личный энтузиазм и большая ответственность каждого сотрудника, чтобы жители Владивостока смогли поставить на свой праздничный стол наши фирменные куличи, — отметила директор корпоративного музея компании «Владхлеб» Любовь Степаненко.

 


 

В праздничную коллекцию компании «Владхлеб» входит 29 наименований. Это куличи с начинками «шоколад», «клубника» и «тирамису», пасхальный торт, кекс «Европейский», праздничные наборы капкейков и творожные пасхи. Новинкой этого года стал кулич, приготовленный с добавлением шоколада. Визитная карточка предприятия — «Дивеевский» кулич, который художники расписывают вручную. Работа над одним рисунком занимает от 30 минут до часа.

Третий год компания «Владхлеб» совместно с детским благотворительным фондом «Сохрани жизнь» проводит проект «Встретим Пасху добрыми делами». Часть средств от продажи пасхальной продукции будет направлена на помощь детям с онкогематологическими заболеваниями.

На фото: Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин освящает пасхальную продукцию компании "Владхлеб".

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: Спорительница хлебов  Владхлеб 






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