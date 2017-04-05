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Стало известно, во сколько лет женятся мужчины в Приморье

05 Апреля 2017, 12:43 | Приморье

Возрастные тенденции вступления в брак в Приморье озвучили специалисты органов ЗАГС в ходе пресс-конференции накануне, 4 апреля. По словам, заместителя директора департамента записи актов гражданского состояния Приморского края Татьяны Булатовой, эти тенденции сохраняются из года в год, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«От 43,8 до 51% женщин вступают в первый брак в возрасте от 18 до 24 лет. От 39,9 до 45% мужчин – в возрасте от 25 до 34 лет. Позже 35 лет отношения регистрируют – 17,7-19,8% женщин и 24,2-27% мужчин. До достижения совершеннолетия вступают в брак, как правило, только 1,5-2% девушек и менее 1% юношей», – рассказала Татьяна Булатова.

При этом часто молодожены стараются выбрать символичную дату для заключения брака. Одни руководствуются традициями, в том числе национальными, смотрят на церковный календарь. Другие верят в магию цифр или ориентируются на гороскопы и звезды.

«Ажиотажный спрос работники органов ЗАГС отмечали 8 августа 2008 года, 11 ноября 2011 года. Также был интерес к зеркальной дате 13 февраля 2013 года. Сейчас мы готовимся к “наплыву” молодоженов в День семьи, любви и верности – 8 июля. И традиционно свадебный пик придется на летние месяцы и начало осени», – добавила она.

Напомним, подготовиться к первому семейному празднику будущим молодоженам специалисты свадебной индустрии помогут на первой отраслевой выставке Pacific Wedding Show, которая пройдет в Приморье 9 апреля. Мероприятие приурочено к 100-летию образовании органов записи актов гражданского состояния России и состоится при поддержке департамента ЗАГС Приморья. Участники выставки – лучшие компании Приморья – смогут представить в концертном комплексе Fesco Hall свои услуги и товары. Подробную информацию о выставке можно узнать на его официальном сайте. Участие для молодоженов и жителей края – бесплатное.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: молодожен  женитьба  невеста  ЗАГС  свадьба  жених  брак 



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