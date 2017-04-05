Администрацию края оккупировали студенты

Лучшие студенты приморских вузов начали проходить стажировку в администрации края. По итогам каждый получит сертификат и рекомендательное письмо от вице-губернатора, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как сообщили департаменте по делам молодежи, 20 молодых людей прошли конкурсный отбор и приступили к работе в органах исполнительной власти.

«Ребята начали работать в четырех ведомствах краевой администрации. 10 человек трудятся в краевом департаменте образования и науки, шесть – департаменте труда и социального развития, по два стажера – в департаменте по делам молодежи и краевой Инспекции по охране объектов культурного наследия», – отметили специалисты.

Студенты будут проходить стажировку до 30 июня этого года. По итогам каждый получит сертификат и рекомендательное письмо от вице-губернатора.

«Следующий набор на летнюю стажировку в администрацию Приморского края на период с июня по август планируется объявить уже в апреле. Применить свои знания на практике может любой гражданин Российской Федерации в возрасте от 20 до 30 лет, обучающийся в вузе по программе магистратуры либо бакалавриата, не ниже третьего курса», – отметили в департаменте.

Всю актуальную информацию о стажировках в органах исполнительной власти региона можно найти в специальном разделе официального сайта администрации Приморского края.

Напомним, в ноябре прошлого года губернатор Приморья Владимир Миклушевский лично пригласил студентов ведущих вузов края на стажировку в администрацию. По мнению главы региона, этот проект позволит сформировать хороший кадровый резерв для органов исполнительной власти региона.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.