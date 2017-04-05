Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Полиция Владивостока отчиталась о снижении уровня преступности
Начальник управления МВД по Владивостоку Сергей ГУСЕВ, выступая на днях с отчетом перед депутатами городской думы, заявил об улучшении статистики по итогам 2016 года по всем видам преступлений. При этом количество зарегистрированных преступлений продолжает сокращаться и в 2017 году: за первые три месяца показатель снизился на 33 процента. Однако серьезной проблемой остаются тяжкие преступления, совершаемые в быту.
- При общем снижении регистрации преступлений основной проблемой остается бытовая преступность. Привлечение к уголовной ответственности - это крайняя мера. Мы с вами прекрасно знаем, что 116-я статья УК («Побои». - Прим. ред.) претерпела изменения. Сегодня мы работаем в тех реалиях, которые нам дает законодатель. И практика привлечения к административному наказанию по сравнению с 2016 годом заметно увеличилась. Мы используем все меры административного воздействия, в полную силу работает изолятор временного содержания, - рассказал Сергей Гусев.
Отвечая на вопросы депутатов, начальник городского УМВД отметил, что, несмотря на привлекательность Владивостока для приезжих в силу довольно высокого уровня жизни, тенденции к росту числа преступлений, совершаемых данной категорией граждан, нет.
Кроме того, глава городской полиции признался, что после возвращения «под крыло» МВД Федеральной службы по контролю за наркотиками (ФСКН) и Федеральной миграционной службы (ФМС) работу данных структур во многом приходится выстраивать заново. Сергей Гусев посетовал на плохую материально-техническую базу упраздненной ФМС: многие помещения службы во Владивостоке находятся в ужасном состоянии, а имеющееся финансирование не позволяет содержать их в надлежащем виде. Кроме того, начальник полицейских Владивостока попросил депутатов и администрацию пойти навстречу правоохранителям и передать в безвозмездное пользование помещение отдела бывшей ФМС на проспекте 100-летия Владивостока, 123.
Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Полиция Владивостока отчиталась о снижении уровня преступности
- Стало известно, во сколько лет женятся мужчины в Приморье
- Бизнес-гороскоп: Овнам лучше умерить аппетит
- В Приморье воздух днем прогреется до +20
- На чиновников в Приморье можно пожаловаться через портал госуслуг
- В Приморье будет дождливо в начале апреля
- Приморцев приглашают помочь детям Донбасса
- Бизнес-Гороскоп: Рыбам стоит приготовить плавники для рывка
- В середине предстоящий недели в Приморье ожидаются небольшие осадки
- Представители "Интерфакса" проведут мастер-класс на Дальневосточном МедиаСаммите-2017
Новости раздела
- Полиция Владивостока отчиталась о снижении уровня преступности
- Бизнесмены озаботились наследством
- Стало известно, во сколько лет женятся мужчины в Приморье
- Администрацию края оккупировали студенты
- Бизнес-гороскоп: Овнам лучше умерить аппетит
- Птицы "отметили" свой праздник
- По Приморью проедут на джипах
- Медитации на берегу моря
- Специально к введению визовой "упрощенки" в крае подготовят новые турмаршруты
- Визы приросли к Владивостоку
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- У близкого родственника дальневосточного губернатора обнаружилась огромная коллекция дорогих авто (фото)
- Следователи собрались разорить семью Пушкаревых
- Стройку "Хаяттов" во Владивостоке рекомендовано прекратить
- В Москву можно слетать за смешные деньги
- Рубль продолжает бить собственные рекорды
- "Партия Дела" объявила о создании консервативного интернационала
- 4 апреля всех предпринимателей вызывают в прокуратуру
- Россияне продолжат беднеть четвертый год подряд
- Тихоокеанский флот получил уникальное оружие
- Стали известны самые дорогие предложения по зарплатам в Приморье