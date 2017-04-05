Полиция Владивостока отчиталась о снижении уровня преступности

Начальник управления МВД по Владивостоку Сергей ГУСЕВ, выступая на днях с отчетом перед депутатами городской думы, заявил об улучшении статистики по итогам 2016 года по всем видам преступлений. При этом количество зарегистрированных преступлений продолжает сокращаться и в 2017 году: за первые три месяца показатель снизился на 33 процента. Однако серьезной проблемой остаются тяжкие преступления, совершаемые в быту.

- При общем снижении регистрации преступлений основной проблемой остается бытовая преступность. Привлечение к уголовной ответственности - это крайняя мера. Мы с вами прекрасно знаем, что 116-я статья УК («Побои». - Прим. ред.) претерпела изменения. Сегодня мы работаем в тех реалиях, которые нам дает законодатель. И практика привлечения к административному наказанию по сравнению с 2016 годом заметно увеличилась. Мы используем все меры административного воздействия, в полную силу работает изолятор временного содержания, - рассказал Сергей Гусев.

Отвечая на вопросы депутатов, начальник городского УМВД отметил, что, несмотря на привлекательность Владивостока для приезжих в силу довольно высокого уровня жизни, тенденции к росту числа преступлений, совершаемых данной категорией граждан, нет.

Кроме того, глава городской полиции признался, что после возвращения «под крыло» МВД Федеральной службы по контролю за наркотиками (ФСКН) и Федеральной миграционной службы (ФМС) работу данных структур во многом приходится выстраивать заново. Сергей Гусев посетовал на плохую материально-техническую базу упраздненной ФМС: многие помещения службы во Владивостоке находятся в ужасном состоянии, а имеющееся финансирование не позволяет содержать их в надлежащем виде. Кроме того, начальник полицейских Владивостока попросил депутатов и администрацию пойти навстречу правоохранителям и передать в безвозмездное пользование помещение отдела бывшей ФМС на проспекте 100-летия Владивостока, 123.