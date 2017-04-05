Бизнесмены озаботились наследством

В Госдуме подготовили поправки в Гражданский кодекс РФ, о которых сильно просили предприниматели

Комитет по госстроительству и законодательству Госдумы рекомендовал депутатам принять во втором чтении законопроект, предусматривающий реформу наследственного права, пишет «РГ». Документ, о необходимости которого писали представители бизнес-сообществ президенту Владимиру ПУТИНУ, в частности, упрощает процедуру получения наследства для предпринимателей. Проект также разрешает супругам составлять совместные завещания и регулирует порядок вступления и отказа от наследства.

Законопроект главы думского комитета по госстроительству и законодательству Павла КРАШЕНИННИКОВА («Единая Россия»), внесенный в Госдуму весной 2015 года, касается распоряжения имуществом граждан после их смерти. Так, можно будет создавать наследственные фонды по аналогии с теми, которые активно действуют за рубежом. Среди наиболее известных - Фонд Альфреда НОБЕЛЯ. Согласно проекту, такие фонды человек может основывать как при жизни, так и указывать в своем завещании на необходимость создания фонда. Их можно будет использовать для передачи бизнеса наследникам, а также для благотворительной деятельности бессрочно или на определенное время.

Ко второму чтению депутаты конкретизировали правила создания, управления и ликвидации таких фондов. Например, в ГК будет указано, что нотариус не сможет учредить личный наследственный фонд, даже если он и указан в завещании, но если в нем нет правил формирования органов его управления.

Также документ разрешает супругам писать совместное завещание, в котором будет определен порядок перехода прав на общее имущество супругов или имущество каждого из них в случае смерти, в том числе и одновременной. По словам Крашенинникова, в таком завещании можно заранее решить, в какой последовательности, кому и какое имущество переходит в зависимости от ситуации. При этом после смерти одного из супругов совместное завещание нельзя отменить или изменить.

Кроме того, поправки в ГК дают право составлять не завещание, а наследственный договор, в котором может быть прописана обязанность наследника после смерти наследодателя произвести определенные действия. Его подписывают все стороны. Ко второму чтению в документе депутаты указали, что наследодатель вправе заключать не один, а несколько договоров с одним или несколькими наследниками. Также закреплена возможность наследодателя в одностороннем порядке расторгнуть такой договор, если выгодоприобретатель совершит действия, являющиеся основанием для признания его недостойным наследником (например, злостно уклонялся от законной обязанности содержать наследодателя).

Дополнительно закрепляется правило, по которому лицам, имеющим отношение к завещанию или наследственному договору (нотариусы, переводчики, свидетели, супруги, стороны по наследственному договору и др.), до открытия наследства будет запрещено разглашать сведения о содержании завещания или наследственного договора, их совершении, заключении, изменении или отмене.

При этом ко второму чтению в документе не оказалось нормы, по которой бы нотариусы начали выдавать свидетельства о наследовании с указанием доли в доставшемся имуществе. Сейчас они выдают свидетельства о праве на наследство, в котором перечисляются конкретные объекты.