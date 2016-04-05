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В ДВФУ пройдет День карьеры
22 апреля в Дальневосточном федеральном университете состоится «День карьеры - 2016». Принять участие в мероприятиях, мастер-классах и лично пообщаться с представителями компаний-работодателей смогут студенты и выпускники вуза, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Организаторами «Дня карьеры» выступают Центр развития карьеры, Школы ДВФУ, Ассоциация выпускников ДВФУ при поддержке департамента образования и науки Приморского края.
Свои вакансии на «Дне карьеры» предложат крупнейшие компании России и Приморья, среди которых ОАО «Сбербанк России», АО «Альфа-Банк», ООО «Ратимир», ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (ОАО «ДЦСС», «Звезда» и «Дальзавод»), ООО «Росгосстрах», ОАО «Приморское агентство авиационных компаний», ООО «Кока-кола ЭйчБиСи Евразия», ООО «Первая игровая компания Востока», ПАО «ВТБ24», ОАО «Мобильные телесистемы (МТС)» и другие.
В программе «Дня карьеры - 2016» ярмарка вакансий, презентации компаний, мастер-классы, деловые игры и конкурсы. В режиме живого диалога с потенциальными работодателями студенты и выпускники смогут обсудить возможности эффективного построения карьеры и узнать, какие требования работодатели предъявляют к кандидатам.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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