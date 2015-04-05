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Приморье входит в первую пятерку субъектов России по количеству разведанных видов полезных ископаемых
Дорогие геологи!Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Геологоразведка по праву считается одной из ключевых и стратегически важных отраслей. Именно она лежит в основе воспроизводства минерально-сырьевой базы, от которой зависит развитие экономики государства.
Приморье обладает богатейшими природными ресурсами и входит в первую пятерку субъектов России по количеству разведанных видов полезных ископаемых. Перспективные месторождения расположены на большей территории края, и главная задача сегодня– возрождение горнорудной отрасли.
Успешное выполнение этой задачиневозможно без большой работы профессионалов, преданных делу всей душой. Убежден, что в геологоразведке Приморья трудятся именно такие люди.
Особую благодарность в этот день хочу выразить ветеранам отрасли, тем, кто стоял у её истоков. Вы не понаслышке знаете каким трудом разведываются месторождения. Уверен, ваш трудовой путь послужит примером для молодого поколения приморских геологов.
Желаю всем работникам и ветеранам геологической службы крепкого здоровья, благополучия и неисчерпаемой энергии! Удачи и новых открытий тем, кто сегодня отправляется на первые полевые работы!
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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