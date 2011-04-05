Приморские опера и балет начинаются с котлована

Театр оперы и балета – духовная пища для эстетов. Однако приобщать к этому искусству приморцев будут всерьез и надолго, поскольку уже в третьем квартале следующего года – к саммиту АТЭС – новая обитель муз должна быть введена в эксплуатацию во Владивостоке в районе Чуркина.

На сегодня здесь завершены практически все подготовительные работы к строительству театра оперы и балета. Произведен снос, огорожена территория, вырыт котлован, продолжаются земляные работы и начаты работы по устройству фундамента, готовится к работе кран. В южной части стройплощадки уже действует трехэтажный бытовой модуль строителей.

Жильцы еще сохранившихся немногих частных домов, которые расположены по соседству с этой стройкой, сегодня в недоумении: неужели их оставляют в покое и в ближайшее время сносить не будут. На что строители отвечают, что оставшийся ветхий сектор им уже не мешает, и это уже дело города, как ему поступать с ним. Во всяком случае, мэр города сообщил, что решение будет принято уже в скором времени, поскольку эта территория будет развиваться по принципам центра города, как это было продекларировано на одном из градосоветов. Поэтому на вопросы читателей отвечаем: готовьтесь к переселению.

Сегодня с трудом верится, что строители успеют построить такой сложный объект, в столь короткие сроки. Во всяком случае, в прошлом, да и в настоящем столь серьезные объекты строились значительно дольше. К тому же затянувшиеся проектирование, снос и переселение под этот объект создают прецедент для «торможения» и на других этапах строительства. Тем более что предстоит выполнить высокого класса отделку помещений, устройство сложного оборудования, облицовку двух залов театра, создающую особую акустику помещений.

Представитель генподрядчика ООО «Инвестиционно-строительной компании «Аркада» Екатерина ЖДАНКИНА отметила, что на самом деле сроки вполне реальны. Строительные технологии, которые предполагается применить при строительстве театра, высокопроизводительны и качественны. К тому же участники строительства находят возможности для его оптимизации и ускорения работ. Выбраны надежные подрядчики. Сейчас особые надежды на монолитчиков… А помимо наших отечественных профессионалов на этой стройке будут работать и строители из Республики Корея, у которых уже имеется «театральный» опыт. Во всяком случае, планом строительства работы расписаны таким образом, что, хотя времени у строителей действительно немного, должны все успеть.

Принципиально гарантом названного срока окончания строительства театра оперы и балета выступил губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН. Сама инициатива этого строительства исходила лично от него, и на сегодня он же и главный куратор стройки. Понятно, что такое внимание к объекту должно гарантировать успех. Кстати, побывав на нем недавно в ходе объезда важнейших строек Владивостока, губернатор в целом ходом работ был доволен.