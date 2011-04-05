Жилье возвращается муниципалитету

В Дальнегорске по решению суда недобросовестные наниматели освободили 10 муниципальных квартир. К сожалению, большинство из возвращенных в муниципальную собственность квартир находится в неприглядном, а порой и непригодном для проживания виде, и понадобятся усилия, чтобы привести жилье в достойный вид.

В настоящее время к судебным разбирательствам подготовлены исковые заявления от администрации ДГО еще по 4 квартирам. В ближайшее время такие же разбирательства будут инициированы в отношении приватизированных квартир, собственники которых также не исполняют Жилищный кодекс РФ.