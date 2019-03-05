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Бизнес-гороскоп: Весам не стоит нарушать финансовое равновесие
Гороскоп на неделю с 4 по 10 марта
ОВЕН. Финансовое положение у вас сейчас достаточно стабильно. Но к заманчивым предложениям партнеров, банков и магазинов во вторник и среду лучше отнестись с долей скепсиса. Скорее всего, вам объяснят лишь привлекательную часть дела, оставив за кадром все, что положительных эмоций вызвать не может.
ТЕЛЕЦ. Постарайтесь распланировать свои траты и не влезать в долги - в этом нет реальной необходимости. Помните, что берете чужие и на время, а отдаете свои и навсегда.
БЛИЗНЕЦЫ. Ваше желание работать и творческий подход в делу обещают принести финансовый успех и стабильность. Так что вы можете порадовать себя и своих близких дорогими подарками к празднику.
РАК. Звезды обещают вам профессиональный рост и заманчивые деловые предложения. Выходные - удачное время для приобретения компьютерной или бытовой техники.
ЛЕВ. В финансовой сфере у вас, похоже, без особых изменений - нет ни ухудшения, ни улучшения. Деловые встречи с давними партнерами в среду заложат прочный фундамент для новых выгодных проектов. Только не проявляйте никакой поспешности и излишней суеты.
ДЕВА. Если ваша рациональность вас не подведет, то сгущающихся туч на финансовом горизонте пока не предвидится. В понедельник будьте осторожны с финансовыми операциями и банковскими картами. В четверг для достижения поставленной цели вам придется проявить максимальную деловую активность.
ВЕСЫ. Финансовое положение достаточно стабильно, однако не стоит рассчитывать на выигрыш в лотерею и тратить слишком много на праздники. Ведь каждую копейку на этой неделе вам придется заработать своим трудом.
СКОРПИОН. На этой неделе вас могут ожидать непредвиденные затраты, однако прибыль будет явно больше. Во вторник у вас появится возможность неплохо заработать. Можно рассчитывать на крупные финансовые поступления.
СТРЕЛЕЦ. Нынче будет особенно важна аккуратность в деловых вопросах. Серьезных финансовых затруднений в течение недели не предвидится. В пятницу будут удачны сделки, связанные с недвижимостью.
КОЗЕРОГ. На финансовом фронте всё, скорее всего, будет благополучно. Фортуна благоволит вам: возможны выигрыши и повышение по службе. Должники вернут старые долги, причем о некоторых из них вы уже почти забыли.
ВОДОЛЕЙ. Во вторник и пятницу лучше не встревать в авантюры, это может весьма неблагоприятно отразиться на весе вашего портмоне. Понедельник и среда - подходят для важных финансовых решений и деловых переговоров.
РЫБЫ. Во вторник при желании вы с легкостью проведете организационные мероприятия, прочитаете лекцию или выступите на собрании. В четверг не позволяйте себе тратиться по пустякам, пусть даже стоить удовольствие будет копейки. Пятница - не самый удачный день для покупок.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.
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