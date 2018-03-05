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БПК "Маршал Шапошников" усилят ударными ракетами
Большой противолодочный корабль (БПК) Тихоокеанского флота (ТОФ) проекта 1155 "Маршал Шапошников", проходящий ремонт и модернизацию, будет усилен ударным ракетным оружием, заявил командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РИА Новости.
"Мы не отказываемся и от эксплуатации кораблей, чей возраст составляет 20-30 лет, если эти единицы имеют модернизационный ресурс. Очевидно, что такими кораблями являются БПК проекта 1155, которые входят в состав Приморской флотилии разнородных сил. В настоящий момент работы по ремонту и модернизации ведутся на первом из них - БПК "Маршал Шапошников". Среди прочего корабль будет усилен и ударным ракетным оружием", - сказал Авакянц в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда", опубликованном на сайте издания.
Он добавил, что в настоящее время в завершающую стадию входят работы по модернизации малого ракетного корабля проекта 1234 "Смерч". "Противокорабельные крылатые ракеты "Малахит" здесь уступят место более современным ракетам "Уран", - уточнил адмирал.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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