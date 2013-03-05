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В Приморье работники ЗАО "ЛуТЭК" готовятся к забастовке
Работники одного из крупнейших поставщиков тепла и электроэнергии в Приморье ЗАО "ЛуТЭК" (филиал ОАО "Дальневосточная генерирующая компания", ДГК), не согласные с кадровыми изменениями на предприятии, объявили о готовящейся забастовке.
Решение о начале процедуры подготовки к акции протеста было принято 1 марта на конференции трудового коллектива предприятия, где обсуждались итоги переговорного процесса между работниками и работодателем о состоявшемся сокращении кадров.
"По мнению коллектива "ЛуТЭК", некоторые из сокращенных должностей убраны из штатного расписания незаконно", - говорится в сообщении Федерации профсоюзов Приморского края (ФППК).
"Речь идет о декабрьском сокращении штатов во всех филиалах ДГК. По нашему филиалу - ЗАО "ЛуТЭК" - было сокращено несколько должностей, в том числе несколько инженеров - по охране труда, по зданиям и сооружениям и инженер службы промышленной безопасности. Речь идет о специалистах, которые непосредственно занимаются обеспечением безопасных условий труда на предприятии", - приводит ФППК слова руководителя профсоюзной "первички" "ЛуТЭКа" Сергея БЕЛЯКОВА.
По его данным, профсоюз предложил работодателю восстановить эти должности. Была создана комиссия, однако стороны ни о чем не договорились. Поэтому коллектив на конференции принял решение о начале активных действий.
Избранный забастовочный комитет назначит дату проведения забастовки, пояснил - Беляков.
"Нам не понятно, почему работодатель занял такую жесткую позицию. Более того, нам уже пообещали судебные иски, прокуратура вручила предписание, что забастовка является незаконной", - добавил профлидер.
В пресс-службе ДГК сообщили, что все мероприятия по сокращению численности персонала в филиале проведены в полном соответствии с действующим трудовым законодательством РФ.
"Законность действий работодателя подтверждена Государственной инспекцией труда в Приморском крае и департаментом труда и социального развития Приморского края, - заявил директор по персоналу ОАО "ДГК" Евгений ОСИПКОВ. - Не было ни одного заявления о нарушениях или ущемлении прав от сокращаемых работников. В связи с этим основное требование представителей работников - отменить приказ о сокращении персонала - не может быть признано правомерным. Необходимо отметить, что, по сути, при исполнении указанного приказа о сокращении, массовых увольнений в филиале "ЛуТЭК" не произошло: в приказе фигурировали 39 работников, а фактически сокращено 2 специалиста, остальные имеют работу в филиале или ушли на заслуженный отдых с выполнением всех положений коллективного договора. Более того, в 2013 году дополнительно приняты 6 человек на вакантные рабочие должности. Таким образом, проведена оптимизация штата с увеличением доли категории рабочих".
По словам менеджера ДГК, работодатель оставляет за собой право обратиться в краевой суд Приморского края с вопросом о законности решения о забастовке.
"Ответственно заявляю, что при любом развитии событий потребители Пожарского района и Приморского края не ощутят никаких перебоев и ограничений в обеспечении тепловой и электрической энергией. Приморская ГРЭС работает в штатном режиме и несет нагрузку в соответствии с задаваемыми графиками, что свидетельствует о высочайшей ответственности энергетиков перед потребителями", - сказал Евгений Осипков.
Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.
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