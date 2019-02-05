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В Приморье ликвидируют два населенных пункта
Существование всё большего количества поселений в крае признается экономически нецелесообразным
Представители регионального штаба Общероссийского народного фронта в Приморском крае вмешались в ситуацию с переселением граждан из двух отдаленных сельских населенных пунктов.
Поселки Таежное и Молодежное Красноармейского района планируются к расселению в связи с экономической нецелесообразностью их использования для компактного проживания граждан. Как сообщил член регионального штаба ОНФ Валентин Лабонин, общественники установили проблемную ситуацию в ходе мониторинга исполнения «майских указов» президента на территории региона.
«Мы получили ряд обращений граждан, которые обеспокоены вопросом грядущего переселения, соблюдения своих прав и получения соответствующих гарантий, в том числе государственных жилищных сертификатов. Жители прямо указывают, что решение о признании указанных населенных пунктов закрывающимися было первоначально принято еще в 2010 г., но их до сих пор не переселили», – подчеркнул Лабонин.
Как отметили в региональном штабе ОНФ, на сегодняшний день в указанных населенных пунктах проживают около 300 граждан, в основном пенсионеры, а также люди среднего возраста без работы. Поселки удалены друг от друга на 40 км. Они были созданы в середине 1950-х гг. на базе геологических партий, однако к настоящему времени оказались отрезанными от цивилизации из-за износа инфраструктуры и территориальной удаленности от районного центра. Износ жилого фонда составляет 100%, в поселках нет фельдшерско-акушерских пунктов, закрыты школа и детский сад, местное почтовое отделение работает только по выдаче пенсий.
Поселки расположены в северной части края в местности, приравненной к Крайнему Северу. В условиях резко континентального климата перепад температур в течение года составляет от плюс 40 до минус 45 градусов. Райцентр Новопокровка расположен на существенном удалении, путь до него составляет свыше 500 км по лесовозным и объездным разбитым дорогам, нет постоянного автобусного сообщения из-за того, что существующие проселочные дороги не соответствуют требованиям безопасности пассажирских перевозок. Поэтому решить любой насущный вопрос – от получения медицинской помощи до справки в каком-либо учреждении – местным жителям затруднительно. Также непомерно высока стоимость электроэнергии – 22 руб. за киловатт-час.
Обо всем этом граждане сообщили в ОНФ. Общественники направили запрос в администрацию региона и получили ответ о том, что в настоящее время региональные власти решают вопрос переселения граждан и закрытия указанных населенных пунктов во взаимодействии с Минэкономразвития России. Ликвидацию поселков планируется проводить в 2019–2020 гг., однако уже сегодня необходимо провести комплекс различных подготовительных мероприятий, в рамках которых должны быть предусмотрены бюджетные средства на переселение и компенсации, уведомления всех заинтересованных ведомств и государственных структур и т.д.
«Главное – чтобы обеспечивались все предусмотренные действующим законодательством социальные гарантии. Органы власти должны информировать жителей о том, что и как делается, необходимо учитывать интересы граждан, которые будут переселяться на новое место. Мы со своей стороны держим вопрос на контроле», – отметил Лабонин.
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