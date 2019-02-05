www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.59 р. 100 JPY: 59.69 р.
EUR: 75.06 р. 10 CNY: 97.24 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

В Приморье ликвидируют два населенных пункта

05 Февраля 2019, 15:14 | Приморье

Существование всё большего количества поселений в крае признается экономически нецелесообразным

Представители регионального штаба Общероссийского народного фронта в Приморском крае вмешались в ситуацию с переселением граждан из двух отдаленных сельских населенных пунктов.

Поселки Таежное и Молодежное Красноармейского района планируются к расселению в связи с экономической нецелесообразностью их использования для компактного проживания граждан. Как сообщил член регионального штаба ОНФ Валентин Лабонин, общественники установили проблемную ситуацию в ходе мониторинга исполнения «майских указов» президента на территории региона.

«Мы получили ряд обращений граждан, которые обеспокоены вопросом грядущего переселения, соблюдения своих прав и получения соответствующих гарантий, в том числе государственных жилищных сертификатов. Жители прямо указывают, что решение о признании указанных населенных пунктов закрывающимися было первоначально принято еще в 2010 г., но их до сих пор не переселили», – подчеркнул Лабонин.

Как отметили в региональном штабе ОНФ, на сегодняшний день в указанных населенных пунктах проживают около 300 граждан, в основном пенсионеры, а также люди среднего возраста без работы. Поселки удалены друг от друга на 40 км. Они были созданы в середине 1950-х гг. на базе геологических партий, однако к настоящему времени оказались отрезанными от цивилизации из-за износа инфраструктуры и территориальной удаленности от районного центра. Износ жилого фонда составляет 100%, в поселках нет фельдшерско-акушерских пунктов, закрыты школа и детский сад, местное почтовое отделение работает только по выдаче пенсий.

Поселки расположены в северной части края в местности, приравненной к Крайнему Северу. В условиях резко континентального климата перепад температур в течение года составляет от плюс 40 до минус 45 градусов. Райцентр Новопокровка расположен на существенном удалении, путь до него составляет свыше 500 км по лесовозным и объездным разбитым дорогам, нет постоянного автобусного сообщения из-за того, что существующие проселочные дороги не соответствуют требованиям безопасности пассажирских перевозок. Поэтому решить любой насущный вопрос – от получения медицинской помощи до справки в каком-либо учреждении – местным жителям затруднительно. Также непомерно высока стоимость электроэнергии – 22 руб. за киловатт-час.

Обо всем этом граждане сообщили в ОНФ. Общественники направили запрос в администрацию региона и получили ответ о том, что в настоящее время региональные власти решают вопрос переселения граждан и закрытия указанных населенных пунктов во взаимодействии с Минэкономразвития России. Ликвидацию поселков планируется проводить в 2019–2020 гг., однако уже сегодня необходимо провести комплекс различных подготовительных мероприятий, в рамках которых должны быть предусмотрены бюджетные средства на переселение и компенсации, уведомления всех заинтересованных ведомств и государственных структур и т.д.

«Главное – чтобы обеспечивались все предусмотренные действующим законодательством социальные гарантии. Органы власти должны информировать жителей о том, что и как делается, необходимо учитывать интересы граждан, которые будут переселяться на новое место. Мы со своей стороны держим вопрос на контроле», – отметил Лабонин.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: безработица  село  ОНФ  поселок  Минэкономразвития России  пенсия  ликвидация  деревня 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru