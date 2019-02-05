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Бизнес-гороскоп: Близнецов на работе ждет двойная удача

05 Февраля 2019, 18:20 | Приморье

Гороскоп на неделю с 4 по 10 февраля

ОВЕН. Если вы не начнете покупать ненужные вам вещи и тратить слишком много на развлечения, то вашей финансовой стабильности ничего не будет угрожать. Во вторник вероятно интересное деловое предложение, его стоит рассмотреть. В четверг не позволяйте впутать себя в интриги на работе.

ТЕЛЕЦ. Ни падений, ни особых взлетов в финансовой сфере у вас пока не намечается. Но в конце недели возможны незапланированные траты, если вдруг мобильный телефон или стиральная машинка сломаются, придется покупать новые.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе ситуация в профессиональной сфере у вас будет весьма благополучной. Работы много, она интересная и хорошо оплачивается. Так что продолжайте в том же духе, проявляйте креатив и трудолюбие.

РАК. Ваша карьера идет в гору, вы получите немало полезных профессиональных навыков, заведете знакомства, которые помогут вам в будущем. В середине недели возможны крупные денежные поступления. В субботу будут выгодны и удачны крупные покупки.

ЛЕВ. Подумайте о будущем. Пора уже откладывать на отпуск, если вы хотите отдохнуть хорошо, а не как придется. На работе возможны сложные задания и придирки со стороны начальства. Но к четвергу это пройдет.

ДЕВА. Неделя имеет все шансы начаться с приятных денежных поступлений уже в понедельник. Во вторник лучше повременить с покупками. В субботу вас, похоже, попытаются заставить работать, хотя у вас будут другие планы. Ищите компромисс или требуйте двойную оплату.

ВЕСЫ. Есть вероятность найти новый источник дохода, он может быть кратковременным, но вполне вас устроит. Бизнесмены рискуют столкнуться с внезапными проверками своей фирмы. Финансовые ресурсы постарайтесь тратить с умом и максимальной выгодой.

СКОРПИОН. Ваши дела идут в гору. Даже сложные задания вы сможете выполнить быстро и качественно. Работать вы будете с интересом, с азартом. Звезды обещают вам прибыльные проекты, яркие творческие идеи и надежных партнеров.

СТРЕЛЕЦ. У вас сейчас вполне стабильное финансовое положение, и оно останется таковым, если вы не будете бросаться в крайности. Постарайтесь не планировать на этой неделе крупных приобретений. Среда - благоприятное время для деловых переговоров и заключения сделок.

КОЗЕРОГ. Финансовое положение стабилизируется, но работать придется много. Вам нужно будет быстро менять планы и принимать важные решения. В пятницу будут удачными покупки и приобретения.

ВОДОЛЕЙ. В первой половине недели вполне вероятно поступление значительной суммы. Однако, похоже, вам придется почти всё отдать на погашение кредитов. Во вторник и субботу лучше не носить с собой крупных сумм, есть риск попасться на удочку мошенникам.

РЫБЫ. Постарайтесь преодолеть свое упрямство и прислушайтесь к новой информации, поступившей от ваших партнеров. Отбросьте эмоции и все проанализируйте. Помните, что молчание бывает золотым, и на этой неделе оно улучшит ваше финансовое положение. А вот споры и конфликты чреваты денежными потерями.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: прогноз  гороскоп 



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