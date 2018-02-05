Более 50 школ и детсадов Владивостока испытывают кадровый голод

Больше всего вакансий открыто в гимназии № 1 Владивостока



На сайте администрации Владивостока опубликована информация о наличии вакантных мест в муниципальных образовательных учреждениях на 2017-2018 учебный год. В общем списке указаны 54 учреждения. Среди них гимназии, школы и детские сады, сообщает деловая газета "Золотой Рог".



Школам Владивостока требуются учителя физики, математики, русского и английского языка, информатики, биологии и по другим предметам. В рамках социальной защиты молодых специалистов учителям предоставляются единовременная денежная выплата в размере пяти окладов и ежемесячная надбавка в размере 150%, а также жилье коммерческого найма.



С полным списком вакансий можно ознакомиться на сайте администрации Владивостока.

Фото Vlc.ru.