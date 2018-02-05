Теле- и радиовещание в Приморье может ненадолго прерваться

Плановые профилактические работы пройдут на телевизионных станциях Приморья с 5 по 8 февраля.

Как сообщили в департаменте информатизации и телекоммуникаций, в связи с этим возможны перерывы в вещании теле- и радиоканалов.

«Российская телевизионная и радиовещательная сеть» приносит извинения за доставленные неудобства.

Пункт вещания Дата начала Дата окончания Канал Время начала Время окончания Владивосток 05.02.2018 05.02.2018 Общественное телевидение Приморья 12:00 17:00 вся сеть вещания 05.02.2018 05.02.2018 Общественное телевидение Приморья 9:00 17:00 Глазовка 06.02.2018 06.02.2018 РТРС-1 9:00 17:00 Глуховка 06.02.2018 06.02.2018 РТРС-1 9:00 17:00 Заметное 06.02.2018 06.02.2018 РТРС-1 9:00 17:00 Каменка, Чугуевский р-н 06.02.2018 06.02.2018 РТРС-1 9:00 17:00 Кировский 06.02.2018 06.02.2018 РТРС-1 9:00 17:00 Романовский Ключ 06.02.2018 06.02.2018 РТРС-1 9:00 17:00 Слинкино 06.02.2018 06.02.2018 РТРС-1 9:00 17:00 Березовка 07.02.2018 07.02.2018 РТРС-1 9:00 17:00 Вассиановка 07.02.2018 07.02.2018 РТРС-1 9:00 17:00 Мельничное 07.02.2018 07.02.2018 РТРС-1 9:00 17:00 Молчановка 07.02.2018 07.02.2018 РТРС-1 9:00 17:00 Отрадное 07.02.2018 07.02.2018 РТРС-1 9:00 17:00 Пластун 07.02.2018 07.02.2018 РТРС-1 9:00 17:00 Сергеевка, Партизанский р-н 07.02.2018 07.02.2018 РТРС-1 9:00 17:00 Варпаховка 08.02.2018 08.02.2018 РТРС-1 9:00 17:00 Кондратеновка 08.02.2018 08.02.2018 РТРС-1 9:00 17:00 Терней 08.02.2018 08.02.2018 РТРС-1 9:00 17:00 Терней ПМК 08.02.2018 08.02.2018 РТРС-1 9:00 17:00

Газета «Золотой Рог», Владивосток.