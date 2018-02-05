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Теле- и радиовещание в Приморье может ненадолго прерваться

05 Февраля 2018, 10:44 | Приморье

Плановые профилактические работы пройдут на телевизионных станциях Приморья с 5 по 8 февраля.

Как сообщили в департаменте информатизации и телекоммуникаций, в связи с этим возможны перерывы в вещании теле- и радиоканалов.

«Российская телевизионная и радиовещательная сеть» приносит извинения за доставленные неудобства.

 

Пункт вещания

Дата начала

Дата окончания

Канал

Время начала

Время окончания

Владивосток

05.02.2018

05.02.2018

Общественное телевидение Приморья

12:00

17:00

вся сеть вещания

05.02.2018

05.02.2018

Общественное телевидение Приморья

9:00

17:00

Глазовка

06.02.2018

06.02.2018

РТРС-1

9:00

17:00

Глуховка

06.02.2018

06.02.2018

РТРС-1

9:00

17:00

Заметное

06.02.2018

06.02.2018

РТРС-1

9:00

17:00

Каменка, Чугуевский р-н

06.02.2018

06.02.2018

РТРС-1

9:00

17:00

Кировский

06.02.2018

06.02.2018

РТРС-1

9:00

17:00

Романовский Ключ

06.02.2018

06.02.2018

РТРС-1

9:00

17:00

Слинкино

06.02.2018

06.02.2018

РТРС-1

9:00

17:00

Березовка

07.02.2018

07.02.2018

РТРС-1

9:00

17:00

Вассиановка

07.02.2018

07.02.2018

РТРС-1

9:00

17:00

Мельничное

07.02.2018

07.02.2018

РТРС-1

9:00

17:00

Молчановка

07.02.2018

07.02.2018

РТРС-1

9:00

17:00

Отрадное

07.02.2018

07.02.2018

РТРС-1

9:00

17:00

Пластун

07.02.2018

07.02.2018

РТРС-1

9:00

17:00

Сергеевка, Партизанский р-н

07.02.2018

07.02.2018

РТРС-1

9:00

17:00

Варпаховка

08.02.2018

08.02.2018

РТРС-1

9:00

17:00

Кондратеновка

08.02.2018

08.02.2018

РТРС-1

9:00

17:00

Терней

08.02.2018

08.02.2018

РТРС-1

9:00

17:00

Терней ПМК

08.02.2018

08.02.2018

РТРС-1

9:00

17:00

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: приморье  профилактика  телевидение 



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