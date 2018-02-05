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Теле- и радиовещание в Приморье может ненадолго прерваться
Плановые профилактические работы пройдут на телевизионных станциях Приморья с 5 по 8 февраля.
Как сообщили в департаменте информатизации и телекоммуникаций, в связи с этим возможны перерывы в вещании теле- и радиоканалов.
«Российская телевизионная и радиовещательная сеть» приносит извинения за доставленные неудобства.
|
Пункт вещания
|
Дата начала
|
Дата окончания
|
Канал
|
Время начала
|
Время окончания
|
Владивосток
|
05.02.2018
|
05.02.2018
|
Общественное телевидение Приморья
|
12:00
|
17:00
|
вся сеть вещания
|
05.02.2018
|
05.02.2018
|
Общественное телевидение Приморья
|
9:00
|
17:00
|
Глазовка
|
06.02.2018
|
06.02.2018
|
РТРС-1
|
9:00
|
17:00
|
Глуховка
|
06.02.2018
|
06.02.2018
|
РТРС-1
|
9:00
|
17:00
|
Заметное
|
06.02.2018
|
06.02.2018
|
РТРС-1
|
9:00
|
17:00
|
Каменка, Чугуевский р-н
|
06.02.2018
|
06.02.2018
|
РТРС-1
|
9:00
|
17:00
|
Кировский
|
06.02.2018
|
06.02.2018
|
РТРС-1
|
9:00
|
17:00
|
Романовский Ключ
|
06.02.2018
|
06.02.2018
|
РТРС-1
|
9:00
|
17:00
|
Слинкино
|
06.02.2018
|
06.02.2018
|
РТРС-1
|
9:00
|
17:00
|
Березовка
|
07.02.2018
|
07.02.2018
|
РТРС-1
|
9:00
|
17:00
|
Вассиановка
|
07.02.2018
|
07.02.2018
|
РТРС-1
|
9:00
|
17:00
|
Мельничное
|
07.02.2018
|
07.02.2018
|
РТРС-1
|
9:00
|
17:00
|
Молчановка
|
07.02.2018
|
07.02.2018
|
РТРС-1
|
9:00
|
17:00
|
Отрадное
|
07.02.2018
|
07.02.2018
|
РТРС-1
|
9:00
|
17:00
|
Пластун
|
07.02.2018
|
07.02.2018
|
РТРС-1
|
9:00
|
17:00
|
Сергеевка, Партизанский р-н
|
07.02.2018
|
07.02.2018
|
РТРС-1
|
9:00
|
17:00
|
Варпаховка
|
08.02.2018
|
08.02.2018
|
РТРС-1
|
9:00
|
17:00
|
Кондратеновка
|
08.02.2018
|
08.02.2018
|
РТРС-1
|
9:00
|
17:00
|
Терней
|
08.02.2018
|
08.02.2018
|
РТРС-1
|
9:00
|
17:00
|
Терней ПМК
|
08.02.2018
|
08.02.2018
|
РТРС-1
|
9:00
|
17:00
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