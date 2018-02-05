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На портале госуслуг стала доступна новая возможность

05 Февраля 2018, 10:00 | Приморье

На едином портале госуслуг стала доступна новая возможность – «Выбор избирательного участка на выборах Президента Российской Федерации». Она позволяет приморцам  подать заявление в электронном виде о включении в список избирателей по месту нахождения и принять участие в выборах Президента РФ на любом удобном избирательном участке.

Как сообщили в Минкомсвязи, воспользоваться услугой могут посетители портала с подтвержденной учетной записью и подтвержденным номером мобильного телефона, достигшие на день голосования 18 лет. Важно, что такое заявление можно подать только один раз в период проведения выборной кампании.

Подобрать себе подходящий избирательный участок для голосования 18 марта можно на сайте ЦИК России cikrf.ru 

Отметим, помимо портала Госуслуг изменить избирательный участок можно с помощью территориальных избирательных комиссий и любого МФЦ Приморья.Кроме того, с 25 февраля заявления будут приниматься в участковых избирательных комиссиях края. Завершится прием документов 12 марта. При посещении учреждений с собой нужно взять паспорт.

Подобрать себе подходящий избирательный участок для голосования 18 марта можно на сайте ЦИК России cikrf.ru с помощью специального сервиса «Найди свой избирательный участок» или с помощью интерактивной карты.

Напомним, совершенствование системы получения государственных услуг вошло в перечень майских Указов Президента России Владимира Путина.

В Приморье в день выборов в 2018 году будут открыты более 1 300 избирательных участков.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: госуслуги  2018  18 марта  выборы  президент  избирательный участок 



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