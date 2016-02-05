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Козел Тимур идет на поправку
Козел Тимур, который угодил в лазарет после стычки с тигром Амуром, пошел на поправку. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как повествует новый ролик, снятый в Приморском сафари-парке, где обитают знаменитые животные, выздоровление Тимура - вопрос нескольких дней. Возможно уже через три дня его выпустят в соседний с Амуром парк.
На кадрах ветеринар парка Алексей Аносов подробно рассказывает о состоянии раненого козлика. "Можно сказать, что козел переходит из группы тяжелобольных в группу выздоравливающих", - отмечает он.
Напомним, что рукодвство парка решило, что козел и тигр больше не будут жить вместе. Их поселят в соседних вольерах и общаться они смогут через решетку.
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