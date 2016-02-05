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Козел Тимур идет на поправку

05 Февраля 2016, 09:30 | Приморье

Козел Тимур, который угодил в лазарет после стычки с тигром Амуром, пошел на поправку. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как повествует новый ролик, снятый в Приморском сафари-парке, где обитают знаменитые животные, выздоровление Тимура - вопрос нескольких дней. Возможно уже через три дня его выпустят в соседний с Амуром парк.

На кадрах ветеринар парка Алексей Аносов подробно рассказывает о состоянии раненого козлика. "Можно сказать, что козел переходит из группы тяжелобольных в группу выздоравливающих", - отмечает он.

Напомним, что рукодвство парка решило, что козел и тигр больше не будут жить вместе. Их поселят в соседних вольерах и общаться они смогут через решетку.

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Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: козел  тимур  тигр  амур 



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Комментарии

  • СС12:06, 05.02.2016#

    Хороший заголовок. " Тигр его хорошо отодрал". Теперь козел лечится у проктолога.

  • Псевдоним12:33, 05.02.2016#

    я валяюсь тигр его хорошо отодрал ахахаха

  • Псевдоним12:43, 05.02.2016#

    задолбали этим козлом уже. !вот этоновость, всем новостям новость!!!

  • В Р В РІР‚в„ўР вЂ™Р’В Р12:45, 05.02.2016#

    Это единственно хорошая новость!

  • В Р В Р’В Р Р†Р вЂљРІвЂћ12:46, 05.02.2016#

    Это единственно хорошая новость!

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