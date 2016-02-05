Во Владивостоке агломерацию послали на три буквы - СПВ

Эксперимент по слиянию трех муниципалитетов с Владивостоком практически свернут из-за создания Свободного порта

Стартовавший в 2014 году проект создания Владивостокской агломерации на практике привел к неразберихе с оформлением документов и снижением поступлений в местные бюджеты, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Муниципальные депутаты Владивостока и Шкотовского района предложили решить проблему радикально, отменив краевой закон №497, который перераспределяет ряд муниципальных полномочий в пользу региона. А краевой парламент по настоянию прокуратуры без лишнего шума уже установил приоритет режима cвободного порта над агломерацией, де-факто вернув ключевые полномочия в сфере градостроительства на муниципальный уровень…

Когда власть далеко

Первой озвучить имеющиеся проблемы решилась недавно избранная дума Шкотовского района. В обращении районных депутатов к председателю Заксобрания Виктору ГОРЧАКОВУ, принятом в конце декабря, говорится о негативных итогах перераспределения полномочий в сфере градостроительной деятельности и в сфере управления и распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена.

«На протяжении всего периода действия закона Шкотовский район постоянно сталкивается с вопросами организационного и правоприменительного характера, связанными с регулированием земельных отношений на территории района. Доходы, получаемые в виде арендной платы за землю, а также от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, составляют значимую часть поступлений в бюджет района. За период реализации закона район несет существенные потери поступлений денежных средств в бюджет от сделок с землей. Кроме того, с момента передачи указанных полномочий в администрацию района ежедневно поступают жалобы граждан, желающих оформить земельные участки на территории Шкотовского муниципального района. Сложности возникают и в сфере градостроительных полномочий», - отмечено в обращении.

Досье "Золотого Рога": Соглашение о создании Владивостокской агломерации было подписано в октябре 2014 года. В состав объединения вошли Владивостокский и Артемовский городские округа, а также Надеждинский и Шкотовский муниципальные районы. В ноябре того же года краевым парламентом был принят закон о передаче муниципальных полномочий в сфере градостроительства, земельных отношений и рекламной деятельности на краевой уровень. В более отдаленной перспективе предусматривалось создание единого органа, который бы координировал развитие Владивостокской агломерации. Большинство положений закона вступило в силу с 1 января 2015 года. А в октябре губернатором Приморья Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ был утвержден план мероприятий по развитию Владивостокской агломерации. Вице-губернатор Приморья Олег ЕЖОВ тогда же заявил, что на выработку и соблюдение общей политики в градостроительной деятельности по вопросам разработки, утверждения, документации по территориальному планированию, нормативам градостроительного проектирования, зонирования жилищного строительства, планировки территорий в бюджете Приморского края на 2016 год предусмотрено 50 млн руб.

22 декабря дума Шкотовского района вышла с законодательной инициативой по отмене закона Приморского края от 18.11.2014 г.

№ 497-КЗ (именно он перераспределяет полномочия. – Прим. автора), так как считает его в настоящее время «неэффективным и не отвечающим действующим интересам муниципальных образований». В конце января обращение думы Шкотовского района к председателю ЗС ПК Виктору Горчакову официально поддержали депутаты гордумы Владивостока.

- Возможно, для Владивостока проблемы, описанные в обращении наших коллег, не столь актуальны: здесь больше людей с юридическими знаниями и опытом оформления документов, к тому же департамент земельных и имущественных отношений, который сейчас выдает разрешения, находится во Владивостоке. Но жителям Шкотовского района, напротив, приходится ездить в краевой центр за каждой бумажкой. Принимая это во внимание, мы сочли возможным поддержать обращение думы Шкотовского района, - прокомментировал деловой газете «Золотой Рог» позицию городских депутатов председатель комитета по экономической политике и муниципальной собственности думы Владивостока Дмитрий СУЛЕЕВ.

Градостроительство вернули городам

Тем временем Законодательное Собрание Приморского края 27 января внесло поправки в тот самый закон №497, приведя его в соответствие с законом «О cвободном порте Владивосток». Как следует из текста документа, «в целях создания благоприятной среды для привлечения инвестиций в объекты капитального строительства на территории свободного порта Владивосток» ключевые градостроительные полномочия администраций Владивостока и Артема, связанные с подготовкой и утверждением документации по планировке территории городских округов (в том числе проектов межевания территории в виде отдельного документа), предоставлением разрешений на использование земельных участков или объектов капитального строительства, будут осуществляться с учетом положений, предусмотренных ст. 28 федерального закона №212 «О свободном порте Владивосток».

Данная статья, регулирующая особенности осуществления градостроительной деятельности в СПВ, указывает, что подготовка и утверждение документации по планировке территории (проекта планировки территории, проекта межевания территории, градостроительного плана земельного участка в составе проекта межевания территории), входящей в границы Cвободного порта Владивосток, осуществляются органом местного самоуправления города и района. Соответственно, физическим или юридическим лицам, заинтересованным в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования), предписано взаимодействовать по этому вопросу с органами МСУ.

Наконец, еще одно нововведение заключается в том, что до принятия на краевом уровне документов, регламентирующих осуществление иных передаваемых муниципалитетами краю полномочий, необходимо руководствоваться муниципальными правовыми актами, принятыми до вступления в силу КЗ №497.

Председатель ЗС ПК Виктор Горчаков в разговоре с корреcпондентом «Золотого Рога» назвал принятую депутатами 27 января новую редакцию закона компромиссной.

- Весь вопрос в том, удастся ли «вписать» агломерацию в режим cвободного порта, распространяющийся не только на Владивосток и три прилегающих муниципалитета, а на весь юг Приморья, - подчеркнул спикер приморского парламента.

Еще одним непростым вопросом может стать судьба структур, основанных в рамках создания Владивостокской агломерации в начале 2015 года. Три подведомственных администрации Приморья учреждения - КГКУ «Управление землями и имуществом на территории Приморского края», КГБУ «Центр развития территорий» и КГКУ «Приморская реклама и информация» - должны были взять на себя часть переданных муниципальных полномочий. Общий штат трех учреждений должен был превысить 100 человек, а расходы на их создание и функционирование в 2015 году оценивались в сумму около 140 млн руб. Кстати, на сегодняшний день отчеты о деятельности предприятия на официальном сайте администрации Приморья размещает только «Приминформ».

Прокуратура против агломерации?

Необходимо отметить, что судьба проекта Владивостокской агломерации не складывалась с самого начала. Еще в начале 2015 года управление Министерства юстиции по Приморскому краю указало на ряд несоответствий закона о перераспределении полномочий федеральному законодательству. Речь шла как раз о полномочиях по подготовке и утверждению документов территориального планирования: ФЗ №131 не допускает отнесение к полномочиям региональных органов власти полномочий органов МСУ, в том числе в сфере изменения границ территорий муниципального образования, уточнили в Минюсте.

Закон о перераспределении полномочий между муниципалитетами и краем с момента своего принятия находится на особом контроле у прокуратуры Приморья, которая в 2015 году неоднократно проводила проверку реализации КЗ №497. В марте надзорный орган установил, что необходимые документы для осуществления полномочий в сфере градостроительной деятельности департаментом градостроительства Приморского края еще не приняты, административные регламенты не утверждены. А по результатам проверки, проведенной в департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края летом 2015 года, установлены факты принятия решений по заявлениям граждан и юридических лиц о предоставлении земельных участков, входящих в состав агломерации, с нарушением установленных сроков, что вылилось уже в штрафы для директора департамента.

Напомним, закон «О cвободном порте Владивосток» вступил в силу 12 октября минувшего года. А 30 октября прокурор Приморского края Сергей БЕССЧАСНЫЙ направил в ЗС ПК письмо, в котором указал на противоречие ряда положений КЗ-497 федеральному закону «О свободном порте Владивосток» и потребовал привести краевой закон в соответствие с федеральным. В ноябре того же года депутаты удовлетворили протест, а к концу января утвердили поправки в КЗ-497, о которых уже говорилось выше.

По мнению ряда наблюдателей, в этой ситуации обращение муниципальных дум Шкотовского района и Владивостока больше похоже на попытку краевых властей сохранить лицо, выдвинув инициативу по свертыванию агломерации «снизу», а не сверху. Впрочем, противоречия между краевым и федеральным законом могут полностью исчезнуть сами собой: в тексте 497-го закона говорится, что «полномочия органов местного самоуправления перераспределяются на срок полномочий Законодательного Собрания Приморского края пятого созыва». Который, напомним, истекает уже через семь месяцев.

МНЕНИЕ

Александр ЛАТКИН, доктор экономических наук, профессор:

- Агломерация - понятие скорее имиджевого порядка, придающее дополнительный «вес» территории. Наши власти вовремя сориентировались, объявив о создании Владивостокской агломерации как раз в тот момент, когда были завершены крупные проекты по строительству новых мостов и реконструкции трасс во Владивостоке и прилегающих районах. С точки зрения транспортных связей агломерация уже давно существует: жители Артема и Надеждинского района ездят на работу во Владивосток. Однако в ускорении социально-экономического развития статус агломерации роли не играет, для этого у юга Приморья есть другой инструмент - режим cвободного порта с налоговыми и таможенными преференциями. Впрочем, одно другому не мешает.

Александр САЛКОВ. Фото Александра ХИТРОВА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.