Приморскстат подвел итоги конкурса постеров среди школьных команд Владивостока. Он прошел в рамках международного проекта повышения статистической грамотности населения (ISLP). Защищая свои проекты, составленные на основе статистических данных из самых разных источников, школьники приморской столицы рассуждали о проблемах демографии, загрязнения космоса, особенностях ледостава и новогодних подарках.

«В развитых странах со школьной скамьи изучают статистику, учат правильно пользоваться информацией, Россия же на этот путь встала недавно, и Росстат, в сотрудничестве с международными статистическими объединениями, предпринимает немалые усилия, чтобы люди понимали, откуда берутся те или иные цифры, как ими пользоваться, - словом, чтобы статистика работала на человека, - начал приветственную речь руководитель Приморскстата Виктор ШАПОВАЛОВ. - Вы находитесь в стенах одного из самых крупных информационных ведомств на территории Приморского края, здесь рождается информация, на основании которой принимаются серьезные решения органами власти. Отрадно, что вы в своем юном возрасте тоже умеете пользоваться этой информацией. Я присутствовал на мероприятии, где главный экономист компании Google вырази уверенность в том, что «самой привлекательной наукой в ближайшее время будет статистика». Хотелось бы, чтобы это было так на самом деле. И то, что сегодня вы здесь, со своими серьезными работами, как нельзя лучше доказывает, что будущее у статистики есть».

Владивостокская гимназия №1 представила сразу две команды, состоящие из десятиклассников. Виктория МАКСУТОВА и Екатерина ДЕГЯТРЬ защищали постер «Динамика численности населения Владивостока как зеркало истории России». В ходе выполнения работы они проанализировали не только количественные характеристики населения приморской столицы, но и отследили изменения национального состава и спрогнозировали ситуацию, опять же благодаря статданным, вплоть до 2030 года. Девушки отлично владели темой, ответили на все каверзные вопросы жюри и очень грамотно отстаивали свое мнение.

Вторая команда гимназии - Лидия ЛЕОНОВА и Влада КОРЕНЧУК – провела интересный сравнительный анализ на тему того, что мы хотим получить в подарок, и что обычно сами дарим другим. Их постер так и назывался - «Новогодние подарки». Работая над проектом, девушки провели два опроса, сделали исторический срез и затронули тему нематериальных подарков.

Ученики 10Б СОШ №57 с углубленным изучением английского языка Алексей МОГИЛЕВКИН, Андрей КУЗНЕЦОВ и Борис ТИМОФЕЕНКО очень живо, эмоционально и грамотно представили работу Space is our face. Ребята затронули серьезную тему загрязнения космоса, опираясь на данные Роскосмоса и НАСО. Подсчитали количество полетов, объектов на орбите, выявили страны-загрязнители. (Не знаю, кем станут они в дальнейшем, но в том, что эти мальчишки шагнут далеко, не сомневаюсь).

Самой юной оказалась команда Международной лингвистической школы г. Владивостока. Восьмиклассницы Екатерина ДРОЗДОВА и Софья МИХАЙЛЕНКО подготовили серьезный и глубокий «Статистический анализ зависимости продолжительности ледостава от физико-географических факторов на примере рек Приморского края». Сложнейшая и очень достойная работа. Даже не верилось, что она оказалась по силам детям. Но когда девчонки вышли на защиту постера – сомнений не осталось: это действительно плод их труда.

Оценивали работы школьников специалисты Приморского территориального органа государственной статистики, Управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока, члены Общественного совета Приморскстата. Критериями оценки были качество графического и художественного исполнения, актуальность и практическая направленность, оригинальность и корректность использования статистических методов. Выбрать победителя было непросто, разница в баллах была минимальна. В итоге победу одержал постер «Новогодние подарки». Он отправится в Москву, а если победит во всероссийском этапе, то на Всемирный конгресс статистиков в Рио-де-Жанейро. А альтернативное жюри из молодых специалистов Приморскстата выбрали своего победителя в номинации «О науке с увлечением и без скуки» - команду гимназии№1 за постер о динамике численности населения.

Впрочем, без призов от Приморсктата не осталась ни одна из команд, отдельно были награждены преподаватели, готовившие ребят.

И еще. Глядя на детей, участвующих в конкурсе, я испытала огромное чувство гордости за подрастающее поколение владивостокцев. Умные, волевые, целеустремленные, активные, обладающие красноречием, уверенные в себе! Видимо, прав экономист Google: для такого будущего поколения статистика действительно станет очень увлекательной наукой, ведь они уже сегодня умело пользуются статистическими данными из самых разных источников и умело претворяют их пока в учебные проекты, а затем успешно будут применять и в остальных сферах жизни.

Татьяна ОРЛОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.