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Журналисты Приморья готовятся к новому МедиаСаммиту
4 февраля правление Приморского краевого отделения Союза журналистов России приняло решение о проведении II Дальневосточного МедиаСаммита, а в канун его - общего собрания членов Союза журналистов. Ориентировочные сроки – 3-5 июня – еще уточняются.
Успех первого медиасаммита, прошедшего в прошлом году на базе Дальневосточного федерального университета, привлек внимание и к Приморскому краю, и к отрасли. Ожидается, что в нынешнем году вырастет и количество гостей из нашего приграничного зарубежья и регионов Дальнего Востока. Во всяком случае, организаторы обещают не менее статусный состав экспертов-модераторов.
Ну а приморских журналистов, помимо "свежего ветра" знаний и опыта коллег в секциях саммита, ждет профессиональный конкурс. И уже можно готовиться к творческому конкурсу «Лучшее региональное СМИ и лучший журналист (автор) Приморского края 2014». В 9 номинациях будет место и печатным СМИ, и сетевым, и журналистам. Спонсоры могут заявить и свою номинацию.
Не менее важная повестка и у общего собрания журналистов. Будут внесены изменения в устав общественной организации, которые позволят обновить билеты старым членам Союза журналистов России, не проходя новой процедуры вступления.
Елена БАРКОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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