Вузы в Приморье собираются повысить цены на обучение

Приморские вузы уже зондируют почву насчет повышения цен на обучение студентов и другие свои услуги, пишет деловая газета "Золотой Рог"

Кризисные явления не могли не коснуться и рынка образовательных услуг: Министерство образования довело до вузов информацию о том, что с начала 2015 года на 10% сокращено бюджетное финансирование. Снизится и объем финансирования программы «Развитие образования» - он составит 397 млрд рублей, сократившись на 44 млрд, сообщает газета "Золотой Рог".

О том, что в этой ситуации планируют делать вузы, как намерены привлекать абитуриентов и сохранять профессорско-преподавательский состав, в ходе традиционных крещенских встреч с журналистами рассказал ректор ВГУЭС, доктор экономических наук Геннадий ЛАЗАРЕВ.

- Геннадий Иннокентьевич, принимая абитуриентов на обучение сроком на 4-5 лет, вуз исходил из определенного объема бюджетного финансирования, заложенного Министерством образования на каждого студента. Теперь он сократился. Что будете делать?

- Раньше мы в среднем получали на каждого студента 50-60 тысяч рублей в год. Из этой же суммы исходили и заключая договоры на платное обучение – государством установлено, что цена на обучение в вузе не должна превышать тот норматив, который установлен государством. Теперь финансирование снизилось. На мой взгляд, для некоторых вузов это может иметь необратимые последствия. Но мы к этому готовы.

- Будете сокращать издержки?

- Мы пошли по пути сокращения затрат на управление - мы нашли резервы, и я уверен, что качество управления от этого не снизится. Мы должны перейти к соотношению 60/40. 60% должна составлять зарплата преподавателей, 40% - зарплата обслуживающего персонала. Чтобы это реализовать, мы пошли в первую очередь на сокращение ректората. Из 6 проректоров у нас в университете остается 3. И на 20% сокращается их заработная плата.

- И ваша в том числе?

- Несмотря на то что моя зарплата предусмотрена контрактом с Министерством образования, себя я тоже подверг этой экзекуции. Моя зарплата тоже сократится.

- А преподаватели тоже станут получать меньше?

- Преподаватели – основная категория персонала в университете, которая определяет его лицо. Если преподаватели современные, результативные, то и университет идет вперед. У нас средняя зарплата преподавателей сегодня примерно 63 тыс. рублей. Мы ее в сегодняшних условиях не увеличиваем, но и не уменьшаем. Зарплата преподавателей останется на уровне 2014 года. Может быть, она и не самая большая, но она в 1,9 раза выше, чем в среднем по краю.

- Кроме ректората, будут еще сокращения?

- На 10% мы планируем сократить административный персонал – вспомогательные и административные службы. Это примерно около 100 человек. Но это будет не разовая акция: по закону мы имеем право увольнять не более 15 человек в месяц. Нарушать закон мы не будем. Более того, я долгое время призывал коллектив учиться зарабатывать деньги. Причем по-белому. Пока те деньги, которые мы зарабатываем, не позволяют нам сохранить ту экономику, к которой мы привыкли. Раз это не получается, нужно ужиматься. Но у нас не стоит задача выбросить людей на улицу, мы предлагаем им организовывать бизнес, открывать новые, прибыльные направления деятельности.

- Какова, на ваш взгляд, вообще сегодня ситуация на рынке высшего образования в Приморье?

- Если посмотреть на лет 15 назад, то ситуация была такая: школы Приморского края выпускали по 25 000 человек ежегодно. В этом году из школ выйдет примерно 8 000 школьников. И это большая проблема для вузов, учитывая, что у нас есть мегауниверситет. Мы позиционируем себя на рынке таким образом: мы не лучше и не хуже, чем другие университеты. Мы другие. Мы готовим кадры для реалий жизни, для сегодняшней экономики, для Приморского края. И наша фишка состоит в том, что мы учим не общемировым ценностям, а тому, как приносить результаты работодателям на следующий день после приема на работу. Я считаю, что для этого у нас все есть. Объективно нам помогает то, что мы располагаемся в центре города, что у нас построен очень неплохой кампус. Поэтому свою долю на рынке мы сохраним. Понятно, что с учетом демографической ситуации. Если этих детей 17 лет назад не родили, то где их теперь взять? Но у нас есть секретный план.

- Какой?

- Заграница нам поможет. Мы уже сейчас активно работаем над тем, чтобы набирать иностранных студентов: со стран СНГ, Кореи, Китая. В прошлом году мы подписали соглашение с одним очень крупным китайским предпринимателем и организовали в Хуньчуне совместную подготовку китайских студентов. Уже в 2015 году планируем набрать около 750 студентов, которых в Хуньчуне будут обучать наши преподаватели. Если мы этот план реализуем - а помещения уже построены и инициатива одобрена на уровне правительства КНР, – то увеличение иностранного контингента будет значительным. Большой интерес к России сегодня проявляют корейские студенты. Мы рассчитываем на то, что Лингвистическая школа и Школа гостиничного бизнеса помогут нам привлечь их к обучению в университете. На сегодняшний день у нас учится около 800 иностранных студентов на всех формах обучения. И это большой процент нашего контингента. В целом за Уралом мы, наверное, один из немногих вузов, где процент иностранных студентов достаточно велик.

- В связи с тем, что правительство РФ уверенно взяло курс на повышение балла ЕГЭ и всерьез озаботилось подготовкой рабочих кадров, ожидаете ли приток абитуриентов в средние профессиональные учреждения, работающие в структуре вуза?

- О том, что в этом году будет такое количество выпускников школ, все знали еще 11 лет назад. Мы, осознавая эту перспективу, занялись тем, что открыли в университете довузовские направления. И сегодня для нас это во многом палочка-выручалочка, поскольку студенты, закончившие программы среднего профессионального образования, могут без ЕГЭ поступать в университет. Так что дети на программы СПО идут, и с набором у нас проблем нет.

- ВГУЭС стал первым вузом на территории Приморья, который принял экзамен по русскому языку у мигрантов. Какие впечатления?

- Право принимать экзамен у мигрантов имеют несколько вузов Приморья. Но мы первые получили лицензию и в прошлую субботу приняли экзамен. Всего на него пришло 140 человек. Среди них были украинцы, киргизы, китайцы, таджики, узбеки. И что нас особенно порадовало – помимо экзамена их интересовала дополнительная информация: по каким программам можно учить детей, как перезаверить диплом, получить дополнительную квалификацию. Это говорит о том, что эти люди планируют здесь осесть, жить и развиваться.

Елена АРДАЛЬЯНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.