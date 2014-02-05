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Военные отключают жителей Приморья от цифрового телевидения
Прием бесплатного цифрового эфирного телевидения сейчас невозможен в нескольких населенных пунктах Приморья. На настоящий момент «цифру» не ловят в поселке Лазо, в Преображении, Фокино и прилегающих деревнях, в Кавалерово и в районе мыса Астафьева. Здесь необходимое оборудование будет установлено до конца 2014 – начала 2015 года.
Никогда не будет цифрового телевидения в нескольких селах на севере Приморья, таких как Агзу, Амгу, Максимовка. Суммарно в них проживает не более 2 тысяч жителей. Свет здесь включают на два часа днем и два часа вечером, постоянного электроснабжения на этой территории нет. Поэтому разработчики федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 — 2015 годы» сочли нецелесообразным ставить передатчик там, где люди и телевизор-то не смотрят.
Не планируется, по крайней мере, пока устанавливать оборудование и в Лучегорске, власти которого на этапе выделения земельных участков под оборудование от «цифры» отказались, мотивируя это тем, что сейчас поселок полностью покрыт кабельным ТВ. Как заметили в КРТПЦ, к ним регулярно поступают звонки от жителей этого населенного пункта с жалобами на то, что, по их мнению, «кабельное заглушает цифровое ТВ».
В Приморье есть и особо стратегические части вроде части космических войск. Там цифровое оборудование отключается на время по запросам их оперативного дежурного.
Привычное аналоговое телевидение в Приморье, вещание которого ведется более 60 лет, будет отключено уже в конце 2014 — начале 2015 года. Его полностью сменит цифровое телевидение.
Татьяна КУРОЧКИНА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Комментарии
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Псевдоним22:29, 10.02.2014#
Ой, насмешили. В поселках Кировского района даже и не знаю, что цифру должны подключить. А в Красноярском крае, так вообще военные глушат даже сотовую связь и запрещают в деревнях ставить банальные антенны - тарелки или усилитель для сотовой связи, я конечно говорю о деревнях и поселках, и не о всех. Так что все это филькина грамота.
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Оригинальная отмазка по Лучегорску. Про какую проблему с землей в окресностях Лучегорска можно говорить? Какое равенство между кабельным (платным) и эфирным (бесплатным) телевидением можно говорить? Во Владивостоке тоже все покрыто кабельным телевидением, и в других городах тоже, но не придумали отмазаться этим, а в Лучегорске прошло? Получается кто - то из власти за этот отказ от эфирного телевидения в Лучегорске имеет выгоду.