Прокурор края не доволен криминогенной ситуацией в Приморье

Общее количество зарегистрированных в 2013 году на территории Приморского края преступле­ний выросло по сравнению с предыдущим годом на 9,1%. Этот факт, по мнению прокурора Приморского края Сергея БЕССЧАСНОГО, характеризует криминогенную ситуацию, как неудовлетворительную.

Итоги деятельности прокуратуры и ситуация в крае обсуждались на расширенной коллегии, прошедшей во Владивостоке на минувшей неделе, сообщает сайт ведомства.

За достоверность статистики

Впрочем, данный показатель, по мнению специалистов, не только связан с проблемами в деятельности правоохранительных органов и недостатками профилактики правонарушений, ростом общего уровня преступности, но также обусловлен целенаправленной работой органов прокуратуры по обеспечению достоверности уголовно-правовой статистики. Так, в течение года при участии прокуратуры выявлено и поставлено на учет 6,2 тысячи ранее известных, но по разным причинам не учтенных преступлений, что составляет 12% от общего числа зарегистрированных.

Кроме того, вскрыто свыше 1,6 тысячи нарушений, связанных с недостоверным отражением сведений о преступлениях. Поэтому осуществление системного надзора за уголовно-процессуальной деятельностью правоохранительных органов, законностью принимаемых ими решений по проверочным материалам, полнотой регистрации сообщений о преступлениях будет и в дальнейшем находиться на особом контроле в прокуратуре края.

Большое внимание Сергей Бессчасный уделил надзорной деятельности. Под особым контролем прокуратуры находились вопросы соблюдения прав и свобод граждан, декриминализации лесопромышленного комплекса, обеспечения законности при реализации государственного оборонного заказа, а также при осуществлении капитального строительства, в том числе долевого строительства многоквартирных жилых домов.

Количество выявленных в 2013 году прокурорами нарушений законодательства, прав и свобод граждан увеличилось на 4% и составило свыше 72 тысяч. С целью их устранения внесено 11,3 тысячи представлений, по результатам рассмотрения которых 8,3 тысячи лиц привлечено к дисциплинарной ответственности. Прокурорами принесено 7,2 тысячи протестов, в интересах граждан и государства в суд предъявлено 20 тысяч исков. По инициативе прокуроров к административной ответственности привлечено 4,9 тысячи лиц. По итогам надзорных проверок возбуждено 242 уголовных дела.

Под защитой – право на зарплату

Одним из наиболее приоритетных направлений работы оставался надзор за соблюдением трудовых прав граждан, в том числе права на своевременную оплату труда. В течение года в результате вмешательства прокуратуры восстановлены нарушенные права работников ряда предприятий на оплату труда в размере свыше 400 млн рублей. По постановлениям прокуроров дисквалифицировано 26 недобросовестных работодателей.

Постоянное внимание уделялось прокурорами и такой проблемной сфере, как жилищно-коммунальное хозяйство, где выявлено свыше 5 тысяч нарушений закона, принято более 4 тысяч мер реагирования. Средствами прокурорского надзора оказывалось воздействие на формирование тарифной политики, решались вопросы замены и ремонта ветхих сетей, обеспечения котельных резервными источниками электропитания. Выявлены и пресечены факты бездействия органов местного самоуправления по осуществлению муниципального жилищного контроля.

Прокуратурой края реализован комплекс мер, направленных на обеспечение законности в сфере реализации государственного оборонного заказа. В деятельности организаций оборонно-промышленного комплекса края выявлено 36 нарушений законодательства, внесено 9 представлений, в органы предварительного расследования направлено четыре материала, по результатам рассмотрения которых возбуждено два уголовных дела.

Существенно активизирована работа прокуроров в сфере надзора за соблюдением прав участников долевого строительства объектов недвижимости. По результатам проведенных проверок выявлено 76 нарушений, в целях устранения которых принято 37 актов прокурорского реагирования, по материалам прокурорских проверок возбуждено четыре уголовных дела. В результате совместной работы с органами государственной власти края обеспечен ввод в эксплуатацию пяти проблемных объектов долевого строительства.

Земля в законе

В поле зрения органов прокуратуры края находились вопросы соблюдения законодательства о землепользовании, в указанной сфере выявлено 1,8 тысячи нарушений закона, принято 854 акта прокурорского реагирования, в том числе оспорено свыше 150 незаконных решений о предоставлении земельных участков. Особое внимание уделялось вопросам соблюдения требований законодательства об обороте и целевом использовании земель сельхозназначения.

В сфере охраны окружающей среды выявлено 3,8 тысячи нарушений закона в различных отраслях природопользования, в том числе 1,4 тысячи нарушений законодательства о лесопользовании. По выявленным прокурорами фактам незаконных рубок древесины, а также коррупционных проявлений со стороны должностных лиц органов лесного хозяйства, возбуждено 40 уголовных дел. Между тем, по мнению участников коллегии, совместная с правоохранительными и иными органами работа по декриминализации лесопромышленного комплекса не в полной мере отвечает остроте ситуации, требует активизации и корректировки.

Противокоррупционный тренд

Осуществляя прокурорский надзор за исполнением законов о противодействии коррупции, специалисты ведомства выявили 6,6 тысячи нарушений закона, привлечено к различным видам ответственности 1,8 тысячи должностных лиц. Повышение эффективности межведомственного взаимодействия обеспечило рост количества выявленных коррупционных преступлений.

В прошлом году, по данным сайта прокуратуры края, возбуждено 363 уголовных дела о преступлениях коррупционной направленности. Среди них преобладают мошенничество, присвоение, растрата, совершенные должностными лицами с использованием своего служебного положения, факты взяточничества. Например, по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) возбуждено 20 уголовных дел, по статье 290 УК РФ (получение взятки) - 40 уголовных дел, ст. 291 УК РФ (дача взятки) - 22 уголовных дела, ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) - 7 уголовных дел, ст. 292 УК РФ (служебный подлог) – 42 уголовных дела.

Приняты решения о возбуждении уголовных дел в отношении должностных лиц особого правового статуса по фактам взяточничества, мошенничества, злоупотребления должностными полномочиями: в отношении заместителя руководителя следственного отдела по Чугуевскому району СУ СК России по краю (по ч. 6 ст. 290 УК РФ), главы Пограничного муниципального района (по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), главы Надеждинского мунрайона (по ст.ст. 285-286, 289 УК РФ), главы Дальнереченского городского округа (по ч. 3 ст. 159 УК РФ), члена участковой избирательной комиссии ЗАТО г. Фокино (по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ), депутата Думы ЗАТО г. Фокино (по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ).

Из общего количества возбужденных уголовных дел коррупционной направленности 10 возбуждено в отношении сотрудников полиции, 1 - в отношении сотрудника ФСКН, 3 - в отношении сотрудников ФСИН, 28 - в отношении сотрудников ФССП, 1 - в отношении сотрудника СУ СК.

По итогам коллегии принято решение сосредоточить в текущем году основные усилия на повышении эффективности прокурорского надзора за исполнением федерального законодательства, мер по борьбе с преступностью, обеспечении законности и прав граждан в сфере уголовного преследования

Кроме этого, во взаимодействии с органами военной прокуратуры в этом году решено продолжить проведение мероприятий по укреплению законности в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Анна КУЗНЕЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.