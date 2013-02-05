Приморские медики намерены требовать встречи с губернатором

Врачи Владивостока присоединятся к межрегиональному пикету «За достойную медицину», который состоится 9 февраля сразу в нескольких городах РФ. Акция пройдет у здания краевой администрации, планируется участие порядка 50 человек. Акция должна получить согласование в краевой администрации.

По словам одного из координаторов мероприятия, редактора интернет-сайта «Нет реформе» Николая СОСНОВА, уведомление на проведение пикета будет подано от межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие». «Мы хотим провести акцию у администрации Приморского края и намерены требовать встречи с губернатором, чтобы рассказать ему о важных проблемах здравоохранения», - подчеркнул Николай Соснов.

Социальное напряжение среди медиков зрело давно. Для того чтобы получить зарплату на уровне средней по экономике, медработники Приморья вынуждены работать на 2-3 ставки во вредных условиях труда. Если работать на одну ставку, то зарплата врача-пульмонолога без категории, к примеру, составляет 10723 руб. в месяц, медсестры поликлиники второй квалификационной категории – 8080 рублей, санитарки – 5637 рублей.

- Это зарплаты – уже со всеми надбавками, - рассказывает председатель Приморской краевой организации профсоюза здравоохранения РФ Ирина ЛИЗЕНКО. – При этом должностной оклад даже у врача ниже минимального размера оплаты труда - 4622, а у санитарок – 2430 рублей.

Профсоюзы убеждены, что такие размеры зарплаты не обеспечивают достойный уровень жизни медработников. Ситуацию не изменило и незначительное повышение должностных окладов, которое произошло после 1 октября 2012 года. Краевая организация профсоюза неоднократно на протяжении прошедшего года обращалась к губернатору и Законодательному Собранию Приморья, однако ни одного ответа не получила.

Как сообщил порталу VladMedicina один из сопредседателей профсоюза «Действие» (всего их трое, еще двое представляют Москву и Ижевск), лидер профсоюза работников скорой помощи Иваново Эдуард КАЛЯМАНОВ, «мы выступаем против стандартизации медицины, поскольку многие врачи будут думать о том, как зарабатывать хорошие деньги, а не как лечить пациента. К сожалению, в Нацмедпалате на нас пока не обращают внимания, поэтому будем обходиться собственными силами».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.