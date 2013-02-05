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Приморские медики намерены требовать встречи с губернатором

05 Февраля 2013, 10:48 | Приморье

Врачи Владивостока присоединятся к межрегиональному пикету «За достойную медицину», который состоится 9 февраля сразу в нескольких городах РФ. Акция пройдет у здания краевой администрации, планируется участие порядка 50 человек. Акция должна получить согласование в краевой администрации.

По словам одного из координаторов мероприятия, редактора интернет-сайта «Нет реформе» Николая СОСНОВА, уведомление на проведение пикета будет подано от межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие». «Мы хотим провести акцию у администрации Приморского края и намерены требовать встречи с губернатором, чтобы рассказать ему о важных проблемах здравоохранения», - подчеркнул Николай Соснов.

Социальное напряжение среди медиков зрело давно. Для того чтобы получить зарплату на уровне средней по экономике, медработники Приморья вынуждены работать на 2-3 ставки во вредных условиях труда. Если работать на одну ставку, то зарплата врача-пульмонолога без категории, к примеру, составляет 10723 руб. в месяц, медсестры поликлиники второй квалификационной категории – 8080 рублей, санитарки – 5637 рублей.

- Это зарплаты – уже со всеми надбавками, - рассказывает председатель Приморской краевой организации профсоюза здравоохранения РФ Ирина ЛИЗЕНКО. – При этом должностной оклад даже у врача ниже минимального размера оплаты труда - 4622, а у санитарок – 2430 рублей.

Профсоюзы убеждены, что такие размеры зарплаты не обеспечивают достойный уровень жизни медработников. Ситуацию не изменило и незначительное повышение должностных окладов, которое произошло после 1 октября 2012 года. Краевая организация профсоюза неоднократно на протяжении прошедшего года обращалась к губернатору и Законодательному Собранию Приморья, однако ни одного ответа не получила.

Как сообщил порталу VladMedicina один из сопредседателей профсоюза «Действие» (всего их трое, еще двое представляют Москву и Ижевск), лидер профсоюза работников скорой помощи Иваново Эдуард КАЛЯМАНОВ, «мы выступаем против стандартизации медицины, поскольку многие врачи будут думать о том, как зарабатывать хорошие деньги, а не как лечить пациента. К сожалению, в Нацмедпалате на нас пока не обращают внимания, поэтому будем обходиться собственными силами».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: пикет  здравоохранение  акция  зарплаты 



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Комментарии

  • Правдоруб13:26, 05.02.2013#

    Бля!всё врачам бабок мало, как только входишь в поликлинику сразу начинаешь чехлится на бабки. Все услуги платные, чё звиздеть. И так во всех мед учерехдениях. Консультации у врача-500р, а у зав отделением уже-1000р. Притом все лекарства за свой счёт покупаешь, у них их просто НЕТ. Так они хотят ещё от государства урвать себе зарплаты. Думаю если бы было так голодно, уже давно бы разбежались.

  • Псевдоним13:29, 05.02.2013#

    дебил

  • Псевдоним13:38, 05.02.2013#

    скажи честно, ты идиот?

  • Псевдоним13:59, 05.02.2013#

    а в чём правдоруб не прав??

  • Псевдоним15:39, 08.02.2013#

    Если ты даже платишь за приём, то узнай СКОЛЬКО % с твоего приёма получит твой лечащий врач!

  • медбрат13:30, 05.02.2013#

    я пойду на митинг!!!

  • Псевдоним13:33, 05.02.2013#

    как будто вы чехлитесь и все идет в карман врачу, на нарощенные ногти не жалко, а врачу удавяться заплатить.

  • Псевдоним13:52, 05.02.2013#

    Согласен, на бабки надо чехлиться. И это хорошо, что есь вобще к кому идти, даже за бабки. Просто зарабатывайте больше, это совсем не трудно. Работать за 20 тысяч или за 200 тысяч - это выбор каждого, а тот кто ноет, просто - лентяй

  • не врач13:57, 05.02.2013#

    За границей врачи получают зарплату почти на равне с космонавтами, а у нас наравне с уборщицами. И хотим, чтобы было качество. А всё платно от того , что они тоже люди , у них семьи, и они тоже платят за коммуналку и хотят кушать.

  • Псевдоним14:00, 05.02.2013#

    там и отношение к пациенту другое. и знание врачей.

  • Псевдоним19:19, 05.02.2013#

    так потому и другое, дебила ты кусок, врач дорожит своим местом и качество отсюда, а у нас работая врачом при недостатке кадров пох как работать будешь тебя не попрут т. к. работать будет некому!

  • Сергей20:22, 06.02.2013#

    Проходили, знаем. Давайте повысим зарплату судьям, прокурорам, полицейским, военным, чиновникам, они лучше будут работать и не брать взяток. Теперь у них зарплата от 40 000 р. до. . . . . . . . . . и они не берут взяток.

  • Псевдоним00:04, 13.02.2013#

    наши врачи лучше, просто от нищеты со временем тупеют

  • Псевдоним14:09, 05.02.2013#

    Заграницей и подход к медицине другой. Сравнивать это просто глупо. Сначало уровень медицины поднять нужно.

  • Псевдоним14:16, 05.02.2013#

    так я о чём и говорю. привыкли сравнивать с заграницей.

  • народ13:59, 05.02.2013#

    Студенты мед. института поддержите своих , выходите на митинг. Ведь вам дальше жить и работать!

  • простофиля15:36, 05.02.2013#

    А зачем это студентам? У них "тропа давно натоптана" - с 4 курса вострить лыжи за бугор. Лет пять-семь "утки" за бюргерами потаскаешь, зато потом будешь жить и зарабатывать как человек, а не как чмо. . . за всякими "правдорубами" дерьмо замывающее. . .

  • не ЕР14:06, 05.02.2013#

    Сначала опустили врачей, хорошие уехали за границу, а теперь требуем "отношения"

  • Сергей20:24, 06.02.2013#

    Наши врачи за границей не котируются, поэтому и не уезжают.

  • 36216:21, 05.02.2013#

    Ну плять, кто заставляет вас работать за 10 тысяч? Ну что вы ноете об отсутствии денег, увольтесь нахер и идите туда, где платят больше.

  • Псевдоним21:41, 05.02.2013#

    Так кто тогда будет вас лечить?! Скорой нет, в больницах никого нет! Не надо забывать о том что 99% населения нашей страны не могут позволить себе лечение за рубежом. А там, кстати лечат ни чуть не лучше чем у нас. Просто вы когда бабло заработанное тратите, то вам кажется что вас хорошо полечили, а когда бесплатно полечат, то явно что-то не так!

  • Местный00:09, 06.02.2013#

    Наши врачи так и сделали - уехали туда где платят, а людям осталась поликлиника с 3-мя врачами, двое из них давно пенсионеры, стационаров нет, роддома нет, рентгена и флюрки нет. В районе 14000 человек население. Ездим лечиться в город за 150-220 км. по родным уё*ищным дорогам.

  • Псевдоним00:11, 13.02.2013#

    а кто лично вас будет лечить. ведь если следовать вашим советам все уйдут. врач может и продавцом работать и дворником, вот только они врачами не смогут. А не дай бог у вас аппендицит и дворник прооперирует ваше тело.

  • Инопланетянин20:19, 06.02.2013#

    Медицина, обучение, право, законы - все для того, чтоб быстрее сдохли и освободили территории.

  • Псевдоним20:26, 06.02.2013#

    Зато воякам "наш любимый" зарплаты по 70 штук сделал. Вот эти абсолютно бесполезные для общества люди такие бабки получают.

  • дети подземелья20:40, 06.02.2013#

    если я заболею к врачам обращаться не стану. . . . они сейчас уже не те. министрыи князьки на местах довели доводят их до ручки! и какая-то гнида докладывает Путину что зарплата у врачей средняя по России 30000. . . . . .

  • дети подземелья20:40, 06.02.2013#

    если я заболею к врачам обращаться не стану. . . . они сейчас уже не те. министрыи князьки на местах довели доводят их до ручки! и какая-то гнида докладывает Путину что зарплата у врачей средняя по России 30000. . . . . .

  • Псевдоним21:04, 06.02.2013#

    Средний возраст российского врача 55 лет. представляю что нас ждет лет через 5. молодежь вся в аптеки разбежалась да в частные клиники!там деньги платят!!

  • Псевдонимпенсионерка20:57, 06.02.2013#

    Более сорока лет практическим врачом отработала, все годы обещали медикам добавить оклады. Муж детей и меня кормил и одевал. Народ! Платные услуги до рядовых не доходят , или копейки для отчета. Сама - хоть верьте , хоть нет- хожу на платные приемы , не от жира. Без талона не принимают. Пусть молодые врачи бастуют, подддержите их! Знаю многих одиноких медичек, без мужей поднимающих детишек. Невозможно так жить! Пусть Медведев знает это и ему должно быть стыдно, что москвичи -медики жируют за счет нищих региональных медиков!

  • IGVL21:10, 06.02.2013#

    Ясно, что медсестра и нянечка останутся с куем обслуживая платников, т. к. не в теме. Зарплаты начинающих практику врачей, не будут высокими. Согласен, что оплата труда вспомогательного персонала низкая, и повышать нужно только её.

  • Псевдоним21:21, 06.02.2013#

    Это точно-рядовой медперсонал как получал гроши за свою работу, так и получает(несмотря на широковещательные на публику речи двух клоунов). А вот что касается платных услуг, то с них нехилые бабки имеют чиновники от медицины, но не рядовые, и это факт

  • Псевдоним17:34, 07.02.2013#

    полностью вас поддерживаю. работаю врачом с 1984 года. чтобы немного заработать многие врачи в нашем учреждениии ведут платные услуги. Договора с администрацией драконовские - 30 % получает врач с отпущенной процедуры(есть и 10%) после вычета амортизации оборудования( не важно какого оно года - берут всегда словно куплено только что), после вычета за отопление, горячую-холодную воду, электричество, налог не землю и прочее. но и это еще не все. с оставшихся 10-30% обязательный налог. в конечном итоге получаем "кошкины слезы".

  • Псевдоним^15:43, 08.02.2013#

    Зато администрация вашего лечебного учреждения получает достаточно с ваших платных услуг.

  • Псевдоним10:25, 02.04.2013#

    Жалко наших медиков. Кто же придумал им такие оклады. Нашего министра-здравоохранения посадить на оклад медика и пусть она оплатит коммунальные платежи, оденется и прокормит свою семью. Военным и ментам добавили так как они их охраняют. А медики на данный момент стали полным изгоем. С платных услуг врач имеет рубль, а мед. сестра копеек 20. Кто не работает в медицине тот этого не поймет.

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