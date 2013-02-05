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Приморские медики намерены требовать встречи с губернатором
Врачи Владивостока присоединятся к межрегиональному пикету «За достойную медицину», который состоится 9 февраля сразу в нескольких городах РФ. Акция пройдет у здания краевой администрации, планируется участие порядка 50 человек. Акция должна получить согласование в краевой администрации.
По словам одного из координаторов мероприятия, редактора интернет-сайта «Нет реформе» Николая СОСНОВА, уведомление на проведение пикета будет подано от межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие». «Мы хотим провести акцию у администрации Приморского края и намерены требовать встречи с губернатором, чтобы рассказать ему о важных проблемах здравоохранения», - подчеркнул Николай Соснов.
Социальное напряжение среди медиков зрело давно. Для того чтобы получить зарплату на уровне средней по экономике, медработники Приморья вынуждены работать на 2-3 ставки во вредных условиях труда. Если работать на одну ставку, то зарплата врача-пульмонолога без категории, к примеру, составляет 10723 руб. в месяц, медсестры поликлиники второй квалификационной категории – 8080 рублей, санитарки – 5637 рублей.
- Это зарплаты – уже со всеми надбавками, - рассказывает председатель Приморской краевой организации профсоюза здравоохранения РФ Ирина ЛИЗЕНКО. – При этом должностной оклад даже у врача ниже минимального размера оплаты труда - 4622, а у санитарок – 2430 рублей.
Профсоюзы убеждены, что такие размеры зарплаты не обеспечивают достойный уровень жизни медработников. Ситуацию не изменило и незначительное повышение должностных окладов, которое произошло после 1 октября 2012 года. Краевая организация профсоюза неоднократно на протяжении прошедшего года обращалась к губернатору и Законодательному Собранию Приморья, однако ни одного ответа не получила.
Как сообщил порталу VladMedicina один из сопредседателей профсоюза «Действие» (всего их трое, еще двое представляют Москву и Ижевск), лидер профсоюза работников скорой помощи Иваново Эдуард КАЛЯМАНОВ, «мы выступаем против стандартизации медицины, поскольку многие врачи будут думать о том, как зарабатывать хорошие деньги, а не как лечить пациента. К сожалению, в Нацмедпалате на нас пока не обращают внимания, поэтому будем обходиться собственными силами».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Комментарии
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Псевдоним21:41, 05.02.2013#
Так кто тогда будет вас лечить?! Скорой нет, в больницах никого нет! Не надо забывать о том что 99% населения нашей страны не могут позволить себе лечение за рубежом. А там, кстати лечат ни чуть не лучше чем у нас. Просто вы когда бабло заработанное тратите, то вам кажется что вас хорошо полечили, а когда бесплатно полечат, то явно что-то не так!
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Местный00:09, 06.02.2013#
Наши врачи так и сделали - уехали туда где платят, а людям осталась поликлиника с 3-мя врачами, двое из них давно пенсионеры, стационаров нет, роддома нет, рентгена и флюрки нет. В районе 14000 человек население. Ездим лечиться в город за 150-220 км. по родным уё*ищным дорогам.
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Псевдонимпенсионерка20:57, 06.02.2013#
Более сорока лет практическим врачом отработала, все годы обещали медикам добавить оклады. Муж детей и меня кормил и одевал. Народ! Платные услуги до рядовых не доходят , или копейки для отчета. Сама - хоть верьте , хоть нет- хожу на платные приемы , не от жира. Без талона не принимают. Пусть молодые врачи бастуют, подддержите их! Знаю многих одиноких медичек, без мужей поднимающих детишек. Невозможно так жить! Пусть Медведев знает это и ему должно быть стыдно, что москвичи -медики жируют за счет нищих региональных медиков!
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Псевдоним17:34, 07.02.2013#
полностью вас поддерживаю. работаю врачом с 1984 года. чтобы немного заработать многие врачи в нашем учреждениии ведут платные услуги. Договора с администрацией драконовские - 30 % получает врач с отпущенной процедуры(есть и 10%) после вычета амортизации оборудования( не важно какого оно года - берут всегда словно куплено только что), после вычета за отопление, горячую-холодную воду, электричество, налог не землю и прочее. но и это еще не все. с оставшихся 10-30% обязательный налог. в конечном итоге получаем "кошкины слезы".
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Псевдоним10:25, 02.04.2013#
Жалко наших медиков. Кто же придумал им такие оклады. Нашего министра-здравоохранения посадить на оклад медика и пусть она оплатит коммунальные платежи, оденется и прокормит свою семью. Военным и ментам добавили так как они их охраняют. А медики на данный момент стали полным изгоем. С платных услуг врач имеет рубль, а мед. сестра копеек 20. Кто не работает в медицине тот этого не поймет.
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Бля!всё врачам бабок мало, как только входишь в поликлинику сразу начинаешь чехлится на бабки. Все услуги платные, чё звиздеть. И так во всех мед учерехдениях. Консультации у врача-500р, а у зав отделением уже-1000р. Притом все лекарства за свой счёт покупаешь, у них их просто НЕТ. Так они хотят ещё от государства урвать себе зарплаты. Думаю если бы было так голодно, уже давно бы разбежались.