Жители Владивостока заказывают заморские товары с доставкой на дом

Ожидаемый срок пересылки товара, купленного на eBay, из США во Владивосток - 10-12 рабочих дней. Часто это даже быстрее, чем из Москвы

С развитием интернет-технологий границы между странами и континентами становятся едва заметны. Люди могут не только общаться, наблюдая друг друга на экране монитора, но также могут позволить себе приобретать заграничные товары, которые в нашей стране стоят значительно дороже либо вообще не представлены на рынке. Большой популярностью у российских покупателей пользуются товары из США, доставка которых, если разобраться, не представляет большой проблемы и может быть действительно выгодной в финансовом плане. Дальневосточники, правда, частенько заглядывают и на китайские сайты интернет-торговли.

Туфли из Лос-Анжелеса

Большой популярностью у российских потребителей пользуется американская обувь, одежда, косметика, автомобили, бытовая техника, электроника, спортивный инвентарь, запчасти, музыкальные инструменты.

Россия является одним из приоритетных рынков для США, что выражается в хороших условиях для работы российских экспортеров. Сделать покупку в американском интернет-магазине может любой, обладающий навыками работы в Интернете и знанием английского языка. Однако даже при отсутствии последнего в Сети можно найти российские компании, готовые помочь с доставкой за символическую плату. Несколько известных компаний на территории США предоставляют пользователям всего мира возможность получить у них постоянный виртуальный адрес, на который можно отправлять товары из любых магазинов.

Google вам в помощь

Лучше всего начать знакомство с интернет-торговлей с помощью Google.com (именно .com, т. е. интернациональной версии). Достаточно ввести в строку поиска модель устройства или название нужного товара и перейти на закладку Shopping. Здесь отображены все магазины, торгующие такой продукцией, и цены. Там же можно поставить галочку возле пункта Free Shipping. В результате будут показаны только те товары, которые доставляются по территории США бесплатно.

eBay - аукцион, на котором можно купить новую вещь в несколько раз дешевле, чем в магазине. Иногда это просто непонравившийся кому-то подарок или товары, оставшиеся после ликвидации обанкротившегося магазина. В лоте всегда описывается состояние изделия и присутствуют его реальные фотографии, причем по ним в отличие от рекламных изображений куда легче понять, как именно выглядит вещь. Обманывать здесь вряд ли будут.

Amazon.com. Главное преимущество Amazon.com заключается в низкой стоимости доставки товаров по США. Например, если покупать на eBay, то транспортировка каждого лота в среднем составит около $10. Если же приобретать в Amazon и выбирать вещи с пометкой «FREE with Super Saver Shipping», которой обозначена солидная часть ассортимента магазина, то при заказе более чем на $25 они будут доставляться бесплатно. При этом Amazon по возможности постарается упаковать все в одну общую посылку, и в Shipito не придется использовать консолидацию.

Для расчетов в онлайне необходимо завести пластиковую карту (Visa Classic или MasterCard, однако лучше позвонить в банк и уточнить, поддерживается ли оплата в Интернете и с помощью какой карты).

Также понадобится аккаунт в PayPal - сервисе, позволяющем быстрее и безопаснее расплачиваться в интернет-магазинах. Иногда это единственный вариант, который примет продавец (например, на eBay). PayPal является посредником между ним и вашей картой, поэтому на сайтах не нужно каждый раз вводить ее данные.

Грамотный выбор службы доставки - половина успешной покупки. Каждая компания устанавливает свои тарифы и требования по доставке товаров. Но есть общие для всех правила, установленные таможенной службой России. Вес посылки не должен превышать 31 кг, размеры - не более 152-274 см.

Несколько слов о самых популярных службах доставки. USPS - государственная почтовая служба США, является самым крупным оператором доставки в Соединенных Штатах. Популярность USPS объясняется удобством, широким выбором способов доставки и умеренными ценами. Служба DHL с физическими лицами в РФ на данный момент не работает, но исключение сделано для некоторых зарубежных интернет-магазинов, таких как, например, Shopbop.com, Gilt.com, Amazon.com. Служба доставки Fedex перевозит грузы в более чем 200 стран. С помощью официального сайта можно не только отследить состояние посылки, но и рассчитать точную дату ее доставки.

При покупке товаров в США лучше всего выбирать доставку через USPS Express Mail. По сравнению с курьерскими службами (Fedex, DHL) такой способ транспортировки обходится заметно дешевле, порой в 2-3 раза.

Ожидаемый срок пересылки из США во Владивосток при покупке на eBay, 10-12 рабочих дней. Чаще всего посылка приходит в срок, но бывают и задержки, связанные с праздниками и большим количеством заказов. В других интернет-магазинах доставка составляет порядка 15 рабочих дней. Стоит отметить, что, когда посылка попадает в руки работников «Почты России», точный срок ее доставки назвать уже практически невозможно. Поэтому многие покупатели выбирают способ доставки курьерской службой EMS. Репутация у нее более приятная, хотя доставка немного дороже. Все вопросы, связанные с доставкой, можно уточнить в центральном офисе EMS. Также ощутимое преимущество службы EMS в доставке «до квартиры». Таким образом, покупатель освобождает себя от очередей на почте и от общения с сотрудниками «Почты России».

Таможня, конечно, дает добро, но…

Под занавес 2012 года таможенная служба России усложнила процедуру обработки международных отправлений. Поэтому сроки доставки посылок из иностранных интернет-магазинов могут существенно увеличиться. Это связано с новыми требованиями Федеральной таможенной службы к процедуре обработки международных отправлений в адрес «Почты России». Теперь почтовые служащие обязаны заносить в базу все сведения с посылки - номер отправления, вес, полные контактные данные, адрес и телефон. Раньше такие правила действовали только в отношении крупных посылок, а для мелких пакетов, которые преимущественно и используются при доставке товаров из интернет-магазинов, использовалась упрощенная система - в реестр заносилось около 30% информации. Ужесточение процедуры ФТС объясняет тем, что мелкие пакеты стали часто использоваться для пересылки наркотиков, оружия и других запрещенных вложений.

Как бы ни пытались сотрудники таможенной службы или какой-либо дугой усложнить покупки россиян в интернет-магазинах, пока все их попытки тщетны. Любящие экономию и распродажи люди и несколько месяцев подождут посылку, просто заказы будут делать заранее. Число интернет- покупок увеличивается с каждым годом. В 2012 году было доставлено товаров на 100% больше уровня 2011 года. В наступившем году цифры будут только расти.

Подготовила Елена ЕМЕЛЬЯНОВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.