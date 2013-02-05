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Новогодний отдых позволил соискателям набрать силы для поиска работы
Несмотря на затяжные новогодние праздники, по итогам первого месяца года число вакансий на портале Superjob.ru выросло на 6,3%. Прирост количества вакансий наблюдался практически во всех сферах деятельности. Об этом говорится в дайджесте «Рынок труда: мониторинг, динамика, индексы» Исследовательского центра портала Superjob.ru
В январе, по сравнению с декабрем, сильнее всего вырос спрос на специалистов по страхованию (+37,9% вакансий), специалистов в сфере закупок и снабжения (+30%), бухгалтеров и финансовых специалистов (+18,4%). Если в последние месяцы 2012 года с нарастающей активностью искали персонал крупные компании, то в январе 2013 выросла доля вакансий от небольших компаний с численностью персонала до 50 сотрудников (+2,1 п.п.). В рейтинге запросов на топ-менеджеров в январе наблюдался рост спроса на высшие руководящие должности в сфере транспорта, логистики и ВЭД (+1,5 п.п.).
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Да, у меня двое знакомых с нового года заявления написали. Сейчас готовятся к переезду (в Москву и Питер). Плюс со старой работы звонили, звали обратно. Даже условия вроде бы нормальные стали предлагать (по сравнению с тем, что пару лет назад было). Что-то определенно меняется. Как бы хуже чего-нить не стало. . .