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Коллеги становятся друзьями в социальных сетях

05 Февраля 2013, 00:25 | Приморье

Служба исследований HeadHunter провела опрос среди работников, зарегистрированных в социальных сетях, и выяснила, что 75% из них добавляют коллег в список «друзей».

Респонденты объясняют это тем, что хотят поближе узнать об интересах и увлечениях людей, с которыми они контактируют по деловым вопросам каждый день, а 47% таким образом поддерживают приятельские отношения, поскольку социальные сети помогают оставаться на связи и после работы, и по выходным.

Представители сфер «Туризм/Гостиницы/Рестораны» и «Искусство/Развлечения/Масс-медиа» чаще всего «заводят дружбу» в социальных сетях с коллегами. Чаще всего работники компаний добавляют своих коллег в таких соцсетях, как «ВКонтакте», «Одноклассники» и LinkedIn.

Стоит отметить, что «дружба» в социальных сетях не дает гарантии реальных близких отношений в будущем. Дело в том, что 8% опрошенных, добавив коллегу во «френды», тут же забывают об этом, а 20%, хоть и просматривают личную информацию, и читают новостную ленту, однако в контакт не вступают. Интересный факт: каждый второй работник «пробивает» новичков в социальных сетях, которыми пользуется.

Лишь пятая часть опрошенных утверждает, что общение в социальных сетях действительно помогло подружиться с коллегами. В свою очередь, по словам 40% работников, какое-либо взаимодействие в виртуальном пространстве, пожалуй, только поддерживало дружбу реальную.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: интернет  социальные сети 



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