Врио губернатора Приморья встал на защиту интересов детей и бизнеса

Олег Кожемяко прервал порочную практику дарить детям некачественные новогодние подарки

Приморский производитель станет поставщиком новогодних подарков впервые за последние годы, поскольку краевое управление ФАС, проведя проверку, не нашло нарушений федерального закона № 44 ФЗ в документации закупки, сообщает газета "Золотой Рог". Вся продукция поступит в 34 муниципальных образования и будет доведена до детей до Нового года. Для этого «Приморскому кондитеру» предстоит собрать 195 402 сладких набора и поставить их до 18 декабря.

Напомним, электронный аукцион на поставку «губернаторских» подарков выиграл «Приморский кондитер». Ранее в сладком наборе изменили одну позицию – вместо обычного молочного шоколада заказчик потребовал положить шоколад с морской капустой, который в России производят только на владивостокской кондитерской фабрике. Власть проявила готовность идти на встречу приморцам, изменив условия закупки. Но только так она могла гарантировано обеспечить высокое качество новогодних подарков для детей. Ведь много лет, в том числе и на городском уровне, приморские дети получали низкосортные изделия, которые были невкусными, а иногда и вовсе странными, если не сказать подозрительными по составу. Между тем в Приморье, несмотря на бесконечные нападки столичных холдингов, продолжает работать местный производитель, продукция которого качественна и привычна местному потребителю. Увы, конкурсно-аукционное законодательства устроено так, что победителями, как правило, оказываются не производители качественных товаров, а те, кто поставил низкую цену.

Поскольку на аукцион была подана только одна заявка, контракт был признан несостоявшимся. Тем не менее комиссия решила признать «Приморский кондитер» победителем аукциона. Начальная максимальная цена контракта - 48 621 879,66 рубля, таким образом, стоимость одного подарка – 248,83 рубля.

После жалобы на нарушение закона № 44 ФЗ Приморское УФАС приостановило заключение контракта с поставщиком, однако нарушений в действиях заказчика не увидело. «Приостановление заключения контракта – стандартная процедура при поступлении жалобы. Две поступившие жалобы были рассмотрены 20 и 21 ноября и были признаны необоснованными, нарушения в действиях заказчика выявлено не было», – сообщили в УФАС. Видимо, временно исполняющему обязанности губернатора, действовавшему в интересах своих земляков, удалось найти компромисс с надзорным органом.

Отметим, 80% читателей портала VL.Ru в в опросе выразили одобрение передаче «Приморскому кондитеру» закупки сладких подарков. Три года подряд аукцион выигрывал не местный производитель, а омская компания – ИП Воронцова. При этом неизменным изготовителем сладких наборов для нее выступал ИП Матченко Владимир Владимирович, который, к слову, с октября 2017 года находился в реестре недобросовестных поставщиков.

Кроме того, поставщик не всегда точно исполнял условия контракта, из-за чего под Новый год в Приморье с поставками сладких сюрпризов детям часто возникали проблемы. Да и качество конфет категорически не устраивало родителей. И такая ситуация повторялась из года в год.

Чтобы изменить порочную практику, Кожемяко берет на себя ответственность, инициирует программы для людей. И уже привычно сталкивается с бюрократизмом и противостоянием чиновников. Но Олег Кожемяко обещал поддержку местным производителям, населению и, несмотря на противодействие со стороны надзорных ведомств, держит слово. Заключение контракта на поставку новогодних подарков с «Приморским кондитером» - одно из таких.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.