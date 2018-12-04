Детям Находкинского социально-реабилитационного центра "Альбатрос" подарили "Новогодний сувенир"

Новогодний мастер-класс провели для ребят Находкинского социально-реабилитационного центра «Альбатрос» сотрудники отдела № 8 Управления федерального казначейства по Приморскому краю. Мероприятие прошло в рамках волонтёрской акции «Твори добро».

Как рассказала начальник отдела № 8 Управления федерального казначейства по Приморскому краю Лариса Якименко, к мастер-классам «Новогодний сувенир» готовились все сотрудники, стараясь не просто подобрать интересные работы, но и учесть возраст детей, ведь предстояло встретиться с ребятами от 3 до 16 лет.





Малыши делали красивые ёлочки из пластилина. Средняя группа мастерила объёмные снежинки, которые потом собрали в большую разноцветную гирлянду. Самая сложная работа предстояла старшим ребятам – изготовить из салфеток «розочки», а затем собрать их в пушистые ёлки. Все поделки получились объёмными и яркими.





Во время мастер-классов гости рассказали о новогодних традициях, ребята вспомнили стихи и песни. Итогом мастер-классов стала большая выставка рукотворных изделий.

Бурю восторгов вызвали подарки, которые вручили ребятам гости. Особенно порадовала старших ребят настольная игра «Монополия», о которой они давно мечтали.

Дети поблагодарили гостей за мастер-класс, общение и удивительную атмосферу приближающегося новогоднего праздника.