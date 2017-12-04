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Население приморской глубинки осталось без дров

04 Декабря 2017, 14:23 | Приморье

Кроме того в связи с перебоями в поставках мазута замерзает Кавалеровский и Ольгинском районы, а также Дальнегорский городском округ

На днях состоялось очередное заседание Думы Кавалеровского района. Как рассказала председатель Думы Зоя ШПИЛЬ, депутаты рассмотрели вопрос о передаче в 2018 г. части полномочий с Кавалеровского городского поселения на уровень Кавалеровского муниципального района, о передаче части полномочий с Устиновского сельского поселения на уровень Кавалеровского муниципального района. В основном полномочия касаются сферы культуры, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Одним из главных вопрос стал вопрос о прохождении отопительного сезона: 4 дня в связи с перебоями в поставках мазута Кавалеровский район замерзал. Такой же срыв в прохождении отопительного сезона был в и Ольгинском районе, в Дальнегорском городском округе. Была снижена температура теплоносителя в домах, школах, садиках. Едва ли не пришлось объявлять в районе ЧС. Очень много жалоб было от жителей, обращавшихся и в районную администрацию, и в Думу, и в администрацию поселений. В первый же день администрация района и Дума района обратились в краевое Законодательное собрание и к губернатору, к руководству «Примтеплоэнерго».

В настоящее время обстановка стабилизировалась, край нашел деньги, мазут и уголь подвозятся.

В ходе заседания Думы было принято Обращение к врио губернатора Приморского края Андрею Тарасенко. Это больной вопрос о заготовке дров для населения. В районе сложилась крайне неблагоприятная обстановка с получением государственной услуги  - заключением договоров купли-продажи лесных насаждений для граждан на территории всего края и Кавалеровского муниципального района в частности. Кавалеровские думцы обрисовали ту картину, которая сложилась с заготовкой дров для населения в районе. Дрова не могут получить даже льготники. Не могут они получить субсидии на дрова. Аналогичное обращение депутаты делали на имя бывшего губернатора Владимира Миклушевского.

Обращались парламентарии и к депутатам краевого парламента Сергею Слепченко и Владимиру Беспалову.

Проблема в том, что нет квот на заготовку дров.  Раньше дрова можно было выписать в местном лесхозе, а сейчас эта функция передана департаменту лесного хозяйства. Выпиской лесосек занимается этот департамент. Записаться на очередь на дрова можно было по Интернету на едином портале государственных и муниципальных услуг в МФЦ. Но затем это соглашение МФЦ с департаментом лесного хозяйства приостановили. А только в Кавалеровском районе в очередь на дрова через МФЦ встали 800 человек.

«Мы обратились к губернатору, чтобы услуги по учету очереди на получение дров можно было получить в МФЦ. А департамент лесного хозяйства на основании наличия этой очереди решал бы вопрос о выделении лесных делян», -пояснила Зоя Шпиль.   Чтобы выписать дрова, надо обращаться в департамент лесного хозяйства раз в месяц. Можно обратиться через сайт департамента.

А вот купить дрова у частников можно без проблем.

Татьяна КУРОЧКИНА, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: мазут  муниципалитет  район  дрова  уголь  культура  Дума  заготовка 



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