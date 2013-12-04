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Стрельцам придется активно стрелять деньги

04 Декабря 2013, 20:08 | Приморье

Гороскоп на неделю со 2 по 8 декабря

Овен. У Овнов на этой неделе могут осложниться отношения с начальством. Причиной недовольства руководства может стать задержка сроков исполнения поручений. Это благоприятное время для работников финансовых организаций, страховых агентств. В этот период удастся успешно урегулировать вопросы с налоговой службой.

Телец. Удачно складывается эта неделя для работников сферы услуг. Вам не составит труда найти взаимопонимание с клиентами и качественно выполнить их заказы. Ваша популярность в этот период значительно возрастет, вы не будете сидеть без дела. Особое внимание следует уделять развитию деловых связей.

Близнецы. Близнецам на этой неделе, возможно, придется столкнуться с задержкой оплаты труда или нехваткой денег, требующихся для удовлетворения своих потребностей. Для того чтобы исправить ситуацию, потребуется более экономно расходовать средства и увеличить производительность труда, что на этой неделе вам вполне по силам. 

Рак. У Раков на этой неделе могут усилиться разногласия с деловыми партнерами. В какие-то моменты вам будет казаться, что ваши экономические интересы пытаются ущемить. Однако в этом есть и положительная сторона: подобная ситуация может стать поводом для поиска компромиссных решений.

Лев. Львам рекомендуется сосредоточиться на текущих делах, завершении начатых проектов. Отношения с коллегами и подчиненными будут доброжелательными, если вы станете сознательно избегать интриг и ненужных разбирательств.

Дева. Экономические возможности многих Дев на этой неделе возрастут за счет привлечения других людей к сотрудничеству. Это прекрасное время для поездок, торговли, деловых встреч и консультаций. Успешно сложится учеба у студентов. Между тем это неподходящее время для различных нововведений, усовершенствований.

Весы. У Весов на этой неделе могут возрасти доходы, что приведет к укреплению материального положения. В целом это прекрасное время для финансового планирования и принятия решений о тех или иных покупках. Между тем достаточно напряженными могут стать отношения с начальством.

Скорпион. У Скорпионов удачно складывается эта неделя для учебы, повышения квалификации. Важно, чтобы главный мотив к учебе исходил лично от вас. Возможно, к записи на образовательные курсы вас подтолкнет ситуация, когда вы не сможете найти решение из-за недостатка знаний.

Стрелец. Стрельцы в этот период могут почувствовать нехватку денег для обеспечения повседневных нужд. Не исключено, что эта проблема подтолкнет вас к поиску дополнительной подработки, выполнению частных заказов. Это благоприятное время для получения всевозможных льгот и компенсаций.

Козерог. Козерогам рекомендуется переключиться на поиск перспектив в своей профессии. Не стоит увязать в мелких конфликтах с партнерами. Лучше подумайте о том, как объединить свои усилия ради реализации масштабного проекта в будущем.

Водолей. Удачно складывается эта неделя для Водолеев, занимающих руководящие должности. Возможно, в вашем трудовом коллективе возникнут конфликтные ситуации между сотрудниками. Проявите волю и решимость, пресекайте любые неконструктивные действия со стороны подчиненных.

Рыбы. У Рыб на этой неделе могут возникнуть новые профессиональные задачи, для реализации которых у них не хватит знаний или опыта. Именно поэтому сейчас удачное время для восполнения пробелов в знаниях. Также это подходящий период для служебных командировок.

Goroskops.Com.

 

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Теги: прогноз  гороскоп 



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