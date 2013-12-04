В Приморье "Губернаторская елка" будет особенной

В Приморье новогодний утренник для детей впервые пройдет в формате ледового шоу. Как сообщает пресс-служба Губернатора Приморского края, с такой инициативой выступил Губернатор Владимир Миклушевский.

Сказку на льду «Чудеса в новогоднюю ночь» маленьким приморцам подарит известный фигурист Илья Авербух.

Уникальное новогоднее событие состоится в канун Нового года, 24-25 декабря в 19:00, в новом концертно-спортивном комплексе «Фетисов Арена». В праздничном представлении примут участие звезды мирового и отечественного фигурного катания.

В департаменте образования и науки Приморского края отмечают, что новогоднее шоу смогут посмотреть дети со всего региона.

«Губернатор поставил задачу дать возможность детям из разных уголков Приморья увидеть новогоднюю сказку. Это дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, детишки из детских домов, коррекционных школ и школ-интернатов, а также воспитанники учреждений профессионального образования», - сообщили в департаменте.

ZRPRESS.RU, Владивосток.