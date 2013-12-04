Фильм о великом Актере племени дальневосточных леопардов снят студией "Зов тайги"

Студия "Зов тайги" при поддержке WWF России выпустила фильм «Прощание с Актером» о судьбе самого знаменитого дальневосточного леопарда, знакомого многим зрителям под именем Толстый.

Этим проектом команда "Зова тайги" подводит итог своей двадцатилетней работе на Земле леопарда. В захватывающей с первых же минут картине «Прощание с Актером» авторы – Василий Солкин, Геннадий Шаликов, Олек Кабалик, Марина Склярова - впервые отступили от железного принципа студии: "человек в кадре - загубленное кино" и сделали фильм о непростых взаимоотношениях человека и дикого зверя, рассказала ZRPRESS.Ru Елена Старостина, пресc-секретарь Амурского филиала WWF России.

«20 лет мы снимали кино о проблемах сохранения дальневосточного леопарда. И наконец-то в этом году нам удалось бросить все и сделать фильм о самом леопарде Толстом, он же Пузан, он же Барабашевский, - совершенно конкретном звере, чью роль в спасении всех леопардов, даже тех, с которыми он лично не был знаком, невозможно переоценить»,- представил новую работу телезрителям Василий Солкин, кинорежиссер, создатель студии «Зов тайги», руководитель отдела по связям с общественностью Амурского филиала WWF России.

Если вы смотрите любой сюжет о дальневосточных леопардах на любом российском телеканале и видите там кадры дикого зверя, будьте уверены: вы смотрите на Толстого.

Именно он на протяжении всех этих лет был главным героем природоохранного «сериала» «Зова тайги». «Кому нужен леопард» (1996г.), «Земля леопарда. Времена года» (2005 г.), «Кедровая Падь» (2006 г.), «Уберечь каждого» (2006 г.), «Как снимают леопардов» (2009 г.), «Бросившие вызов» (2007 г.), «Учет леопарда» (2012 г.) – во всех этих картинах авторы вместе с экологами призывали меняющуюся страну и власть обратить внимание на горстку дальневосточных леопардов, чудом сохранившихся на краю России.

Особая роль в этом цикле выпала фильму «Бросившие вызов». В 2007, когда дело создания национального парка на Земле леопарда в очередной раз застопорилось, этот фильм WWF России удалось показать Сергею Иванову, в то время вице-премьеру Правительства РФ, ныне – руководителю Администрации Президента РФ. Настоящий любитель леопардов, Сергей Иванов взял на себя личную ответственность за сохранение дальневосточного леопарда и создание национального парка, долгожданное постановление об организации которого вышло 5 апреля 2012 года.

Вот как рассказывает Василий Солкин об этой истории в новом фильме «Зова тайги» о леопарде Толстом «Прощание с Актером»: «Когда Толстый вступил во владение своими землями, под строгой государственной охраной находилось меньше трети его личного охотничьего участка, а Всемирный фонд дикой природы только начинал лелеять мечту о единой, крупной федеральной охраняемой территории, гарантирующей защиту ядра популяции леопарда. Эта несбыточная мечта осуществилась при жизни Актера: создан национальный парк «Земля леопарда». И, давайте признаем, Толстый основательно приложил к этому государственному свершению свою когтистую лапу».

Фильм «Прощание с Актером» вышел в свет в судьбоносный для дальневосточного леопарда год. В 2013 году, в Год охраны окружающей среды, в России завершено формирование системы особо охраняемых природных территорий в ареале дальневосточного леопарда. Образованная в январе постановлением губернатора Приморского края Владимира Миклушевского охранная зона национального парка «Земля леопарда» (82 тыс. га) поставила точку в создании единой охраняемой территории как главного условия сохранения популяции леопарда. Теперь под разные режимы охраны взяты 360 тыс. га мест обитания редкой кошки на юго-западе Приморья. Усиление контроля сказалось на увеличении в 1,5 раза численности леопарда: учет следов на снегу в этом году подтвердил, что их не менее 50! А 7 ноября Президент РФ Владимир Путин подписал перечень поручений по вопросам сохранения амурских тигров и дальневосточных леопардов. В этом конкретном плане дел среди ближайших по срокам выполнения - принятие новой редакция Стратегии сохранения дальневосточного леопарда в России и Программы реинтродукции этого редкого зверя – основополагающих документов, в разработке которых принимали участие эксперты WWF России. Ну как тут не вспомнить пристальный взгляд серо-зеленых глаз леопарда Толстого?

Своим впечатлением о новой работе студии «Зов тайги» поделился знаток документального кино, секретарь отборочной комиссии Международного кинофестиваля документальных фильмов «Человек и море», заместитель начальника службы информационных программ ГТРК «Владивосток» Владимир Ощенко: "Этот фильм эпичен в самом классическом понимании, гомеровском, беофульфовском. Эпос целой жизни, очеловечивание природы и животного. Солкин и Шаликов сделали это ценой своих 20-ти лет, безо всяких компьютерных наворотов, классически - только повествованием и кадром. Я не удержался, воспользовался служебным положением и показал этот фильм в учебной аудитории студентам - будущим журналистам. Хотел проверить реакцию юного поколения клипов и интернета, 20-летних ровесников главного героя фильма - девушки слезинки роняли, юноши сдерживались. Классика проникает в души, независимо от технологического окружения человека. Думаю, что фильму следует добраться не только до телевизионной аудитории, но и прийти в кинотеатры Приморья. Коллективный просмот создает глубину чувства. А в "Прощании с Актером" эта глубина самого высокого художественного толка, хотя фильм вроде бы и документальный».

Благодаря содействию Владимира Ощенко фильм о леопарде «Прощание с Актером» был показан для телезрителей Приморского края на канале Россия-24. А в ближайшее воскресенье его увидят на телеканале «Славянская волна» в Хасанском районе Приморья, где развиваются события фильма, а фотопортрет леопарда Толстого известен практически всем жителям от мала до велика.

Смотреть фильм «Прощание с Актером»

ZRPRESS.Ru, Владивосток.