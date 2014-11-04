Санитарные вертолеты будут спасать сотни жизней приморцев ежегодно

В Приморье продолжается становление санитарной авиации, инициатором воссоздания которой выступил губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.

Напомним, в Приморье уже приобретены два вертолета для санитарной авиации. Они прибудут в регион в декабре.

Согласно техническому заданию, вертолеты имеют возможность размещения в салоне пяти пассажиров либо одного пациента на носилках и не менее двух сопровождающих его врачей скорой помощи. Мощность двигателей вертолетов - не менее 670 лошадиных сил, а максимальный взлетный вес - до 2 900 килограммов. Дальность полета - не менее 600 километров, диапазон температур наружного воздуха от -40 до +50 градусов.

Для выполнения посадки на неподготовленные площадки вертолеты оборудованы шасси полозкового типа. Также они оснащены оборудованием для перевозки больных на носилках.

У санитарных вертолетов в Приморье будет две точки базирования – на юге и на севере края.

Развитие системы санитарной авиации в Приморье позволит обеспечить доступность своевременной и качественной специализированной медицинской помощи жителям отдаленных и труднодоступных районов, сохранив им жизнь и здоровье. В этом уверен главный врач краевого центра медицины катастроф Александр ПАРТИН.

Специалисты этого подразделения здравоохранения регулярно приходят на помощь приморцам в критических ситуациях. Эксперт уверен: создание системы санитарной авиации в крае играет важную роль.

«Мы сможем своевременно оказывать экстренную консультативную медицинскую помощь жителям, минуя промежуточные этапы, оказывать экстренную помощь пострадавшим при ДТП. Нам удастся обеспечить первичную медико-санитарную помощь жителям труднодоступных и отдаленных районов», – заключил Александр Партин.

Отметим, приобретение санитарных вертолетов входит в программу модернизации краевого здравоохранения и приобретены по распоряжению губернатора Приморья Владимира Миклушевского. Подсчитано, что один такой летательный аппарат спасает ежегодно 200 жизней.

«Медики знают, что такое «золотой час», когда для сохранения жизни важна каждая секунда - помощь должна быть предоставлена максимально оперативно», - заявил глава края.

При помощи вертолетов людей смогут оперативно доставлять в один из 11 специализированных медицинских центров, расположенных в различных муниципальных образованиях.

На прошлой неделе также появились и другие новости из сферы развития гражданской авиации в Приморье. Так, стало известно, что в следующем году в крае планируется закупка необходимой техники, способной поддерживать в рабочем состоянии взлетно-посадочные площадки реконструируемых ныне аэродромов. Об этом сообщил директор КГУАП «Пластун Авиа» Виталий ЮШИН.

По его словам, сегодня в Приморье действуют десять взлетно-посадочных площадок. Они расположены в поселках Кавалерово, Пластун, Терней, Амгу, Максимовка, Усть-Соболевка, Светлая, Единка, Самарга и Агзу. На них садятся самолет Ан-2 и вертолет Ми-8, которые выполняют рейсы в северные территории Приморья. Также на эти площадки будут приземляться самолеты DHC-6, которые к концу года начнут выполнять маршруты в Приморье.

В последующем число площадок будет расти. Планируется развитие авиамаршрутов в Хасанский, Ханкайский, Ольгинский, Лазовский районы, Дальнереченск, Арсеньев.

Виталий Юшин также отметил, что со следующего года начнется работа по ремонту служебно-пассажирского здания аэровокзала в поселке Кавалерово, необходимые средства заложены в бюджет края.

«Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский поставил задачу – сделать в Кавалерово современное здание. В нем будет все необходимое для пассажиров, включая кафе и комнату матери и ребенка», - сообщил директор «Пластун Авиа».

Также он отметил, что сегодня в Приморье ведется работа по подготовке проектно-сметной документации на строительство типовых служебно-пассажирских зданий в других населенных пунктах края.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.