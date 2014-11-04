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Среди переселенцев в Приморье есть те, кто не работал "там" и не собирается работать "здесь"
Жители Украины, покинувшие ее после начала карательной операции в Донбассе, понемногу осваиваются в Приморье.
Как следует из доклада директора департамента гражданской защиты Приморского края Валентина БАСАРГИНА, более половины вынужденных переселенцев в крае уже нашли работу. Большинство беженцев не брезгует той или иной работой, однако есть и те, кто не спешит с трудоустройством. Тем временем основную нагрузку по содержанию остающихся в пунктах временного размещения беженцев по прежнему несут муниципальные образования.
Как отметил в своем докладе на октябрьской сессии краевого Заксобрания Валентин Басаргин, на сегодняшний день в край прибыл 1971 беженец, причем примерно треть из них добиралась до Приморья самостоятельно. Таким образом, край пока укладывается в квоту по приему украинских беженцев, установленную согласно постановлению правительства РФ. Из них почти 1100 уже выбрали себе место работы и покинули пункты временного размещения. Убыло из Приморья за истекший период лишь 12 человек, но они поехали не на Украину, а в другие регионы России.
В настоящее время в ПВР продолжают находиться около 870 человек. Одна из сложностей заключается в том, что для получения статуса беженца, вынужденного переселенца или разрешения на временное пребывание у прибывших в Приморье жителей юго-востока Украины не хватает ряда документов. Представителям миграционной службы приходится направлять запрос в Незалежную, что увеличивает время оформления документов на 1,5 - 3 месяца.
В настоящее время определено 53 пункта временного размещения в 26 муниципальных образованиях Приморья, однако по факту заселено 33 ПВР в 17 муниципальных образованиях. В связи с сокращением числа обитателей пунктов временного размещения в ближайшее время планируется сосредоточить «непристроенных» беженцев в восьми-десяти ПВР, где созданы наиболее комфортные условия. Переселенцев направят на территории, которые участвуют в программе переселения соотечественников - например, в Уссурийск и Находку, где ПВР заполнены на 22% и 12% соответственно. Тем временем ПВР на острове Русский уже практически расселен и планируется к закрытию.
А вот пособия на содержание вынужденных переселенцев в ПВР в край пока поступили не в полном объеме по бюрократическим причинам - ответственным за перечисление средств изначально был Минрегион РФ, однако затем полномочие было передано Федеральной миграционной службе. В результате сложных межведомственных процессов возник долг за период с 25 августа по 1 октября. В связи с этим губернатор Приморья принял решение выделить необходимые деньги на ПВР из резервного фонда администрации Приморского края. Средства пойдут на погашение возникшей задолженности перед муниципальными образованиями и гостиницами, приютившими переселенцев. К настоящему моменту, уточнил Басаргин, муниципалитетам перечислено 60% от причитающейся им суммы.
Говоря о трудоустройстве прибывших в край жителей юго-востока Украины, Валентин Басаргин сообщил, что служба занятости готова предложить им 3867 вакансий, в том числе 916 вакансий с предоставлением жилья. В программе переселения соотечественников участвует 451 гражданин Украины.
- Переселенцы не брезгуют какой-либо работой: устраиваются дворниками и подсобными рабочими. Мы идем навстречу, даем общежитие за скромную плату, ведь понятно, что зарплата не превышает 10-17 тысяч рублей, - сказал Валентин Басаргин. - Есть и вакансии с уровнем зарплаты свыше 50 тысяч рублей в месяц, но для них необходимо иметь высокую квалификацию.
Вместе с тем среди новоприбывших есть граждане, которые просто живут в ПВР и не подают документы на получение того или иного статуса. Как правило, перед прибытием в Приморье они уже успели пожить в ПВР, развернутых в западных регионах страны.
- Такие проблемы есть, люди фактически «путешествуют» по России. Они просто отдыхают, жалуются, почему мы их не возим по краю. Сейчас прорабатывается вопрос, каким образом заставить этих людей жить самостоятельно, - добавил чиновник. По его словам, среди переселенцев есть небольшой процент тех, кто не работал «там» и не собирается работать «здесь».
Что касается инвалидов, пенсионеров и матерей-одиночек, которые не могут работать по объективным причинам, то все они продолжают находиться в ПВР. Поддержку им оказывает департамент соцзащиты, кроме того, идет процесс назначения пенсии для тех, кому она положена. Молодых мам планируется определить в отдельный ПВР, где они не будут контактировать с другими группами вынужденных переселенцев.
Тем не менее краевые депутаты выразили неудовлетворенность докладом: по их мнению, системная работа с беженцами до сих пор не налажена, а «крайними» в этой ситуации становятся главы на местах, на которых лежит вся ответственность за обеспечение проживающих в ПВР питанием. Более того, при распределении беженцев по районам края не всегда учитывалась ситуация в конкретном муниципальном образовании - например, несколько сотен переселенцев направили в поселок Ярославский, где фактически остановилось градообразующее предприятие. Поэтому спикер ЗСПК Виктор ГОРЧАКОВ предложил коллегам подготовить письмо на имя губернатора, в котором обратить внимание главы региона на остающиеся проблемы с размещением и трудоустройством граждан Украины.
Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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