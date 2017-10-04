Прокуратура разъяснила правила перевозки багажа в самолете

За трость, цветы, портфель, дамскую сумку и другие вещи, пронесенные в салон, плата не взимается, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Как сообщили в Приморской транспортной прокуратуре, багаж пассажира принимается к перевозке при его регистрации в аэропортах: отправления, трансфера, остановки или другом пункте регистрации.

«Пассажир воздушного судна имеет право провоза своего багажа в пределах установленной нормы без дополнительной платы. Нормы бесплатного провоза багажа, в том числе вещей, находящихся при пассажире, устанавливаются перевозчиком в зависимости от типа воздушного судна и не могут быть менее чем десять килограммов на одного пассажира», - отметила помощник приморского транспортного прокурора Татьяна ШАЙБЕКОВА.

По ее словам, сверхнормативный, негабаритный и тяжеловесный багаж принимается к перевозке только при наличии на воздушном судне свободного места и при условии оплаты пассажиром провоза багажа. Однако, когда провоз такого багажа был согласован с перевозчиком и оплачен при бронировании, а также при перевозке кресел-колясок и иных вспомогательных устройств передвижения, используемых пассажиром, то оплата не взымается.

«Багаж должен иметь исправную упаковку, обеспечивающую его сохранность при перевозке и обработке и исключающую возможность причинения вреда пассажирам, членам экипажа, третьим лицам, повреждения воздушного судна, багажа других пассажиров или иного имущества. В ручную кладь принимаются вещи, вес и габариты которых установлены перевозчиком и позволяют безопасно разместить их в салоне самолета», - отметила помощник прокурора.

Однако сверх установленной нормы бесплатного провоза багажа и без взимания платы пассажир имеет право провозить следующие вещи, если они находятся при пассажире и не вложены в багаж: дамская сумочка или портфель; папка для бумаг; зонтик; трость; букет цветов; верхняя одежда; печатные издания для чтения в полете; детское питание для ребенка во время полета; телефон сотовой связи; фотоаппарат; видеокамера; портативный компьютер; костюм в портпледе; детская люлька при перевозке ребенка; костыли, складная кресло-коляска, имеющие габариты, позволяющие безопасно разместить их в салоне воздушного судна на полке над пассажирским сидением либо под сидением впереди стоящего пассажирского сидения. Указанные вещи предъявляются для взвешивания, не подлежат оформлению и не маркируются бирками.

Добавим, что перевозка негабаритного багажа, тяжеловесного багажа, служебных собак, комнатных животных и птиц оплачивается исходя из их фактического веса по установленным перевозчиком багажным тарифам независимо от других вещей пассажира, перевозимых в качестве багажа, за исключением собак-проводников, следующих с пассажиром, лишенным зрения, а также кресел-колясок, используемых пассажиром из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности.

Не допускаются к перевозке воздушным транспортом в качестве багажа предметы, которые могут причинить вред воздушному судну, лицам или имуществу, находящимся на борту воздушного судна, животные и птицы (за исключением комнатных животных (птиц) и служебных собак), насекомые, рыбопосадочный материал, пресмыкающиеся, грызуны, подопытные и больные животные, а также предметы и вещества, воздушная перевозка которых в качестве багажа запрещена законодательством страны, международными договорами, а также законодательством страны, куда или откуда осуществляется перевозка.