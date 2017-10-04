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Во Владивостоке станет теплее
Температурный фон повысится на 2-3 градуса, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».
В прошедшие сутки синоптическая ситуация в Приморском крае не изменилась. Приморье по-прежнему находилось под влиянием отрога континентального антициклона, наблюдалась малооблачная и без осадков погода, продолжилась и адвекция холода. Вчерашний день оказался холоднее на 3–6 градусов, максимальные температуры воздуха составили +10…+15 °C, на северо-востоке +4…+9 °C. Ночью, в поле повышенного атмосферного давления, воздух выхолодился до +2…−7 °С, на южном побережье было теплее, +4…+7 °C.
Сегодня, 4 октября, и ближайшей ночью в Приморье сохранится устойчивая погода и без осадков, температурный фон останется на прежнем уровне. Завтра днем ядро антициклона сместится в Японское море, ветер поменяет направление с северо-западного на южное, и на Приморский край станет поступать более теплая воздушная масса. Фон дневных температур повысится на 2–6 градусов и столбики термометров поднимутся до отметки +13…+20 °C.
Во Владивостоке сегодня и завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Днем и предстоящей ночью температура воздуха сохранится на прежнем уровне, а завтрашний день будет теплее на 2–3 градуса.
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