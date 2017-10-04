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Во второй половине недели во Владивостоке заметно потеплеет
На неделе погоду в крае будет определять поле повышенного атмосферного давления, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».
В первые дни рабочей недели континентальный антициклон обусловит малооблачную и без осадков погоду. С антициклоном в край придет холодная воздушная масса. Ночью воздух будет интенсивно выхолаживаться, минимальные температуры воздуха опустятся до +2…−10 °C, на южном побережье до +2…+8 °C, а дневные температуры воздуха не поднимутся выше +2…+15 °C.
Во второй половине недели погоду будет определять гребень япономорского антициклона, малооблачная и без осадков погода сохранится, но температурный фон в крае повысится на 2–7 градусов.
Во Владивостоке всю предстоящую неделю будет преобладать солнечная погода. В первой половине недели температурный фон ночью +4…+8 °C, днем +11…+15 °C. Со второй половины недели потеплеет на 2–5 градусов.
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