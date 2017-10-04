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Над железнодорожными путями в Приморье построили новый виадук
Пешеходный мост имеет протяженность 160 метров, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
История строительства виадука началась еще в 2010 году, транспортный прокурор провел проверку исполнения требований федерального законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта.
«Во время проверки установили, что на протяжении многих лет поселок Смоляниново Приморского края фактически разделен на две части железнодорожными путями. Отсутствие безопасного перехода затрудняло внутрипоселковое сообщение, а также создавало угрозу травмирования людей при пересечении опасных участков железной дороги. В целях устранения нарушений закона транспортный прокурор направил в Шкотовский районный суд Приморского края исковое заявление», - сообщили в пресс-службе Приморской транспортной прокуратуры.
Суд удовлетворил требования прокурора. Для исполнения решения суда ответчику потребовалось разработать проект и найти инвестиции. В конце сентября строительство виадука завершилось.
Как сообщили в пресс-службе ДВЖД, пешеходный мост оборудован специальными подъемниками-транспортерами для перемещения маломобильной группы населения и аудиодомофонной связью с дежурным работником станции. Кроме того, на нем установлены пандусы и наземные тактильные плитки-указатели с рифленой поверхностью. Остекление перекрытий выполнено из акрилового пластика. Для освещения моста, тротуара и территории станции установлены энергосберегающие светодиодные светильники с высокой светоотдачей и длительным сроком эксплуатации.
Фото - ДВЖД
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